Відомий американський актор Кіт Джефферсон помер від раку в 53 роки

У серпні атер повідомив, що в нього діагностували рак, і показав фото з лікарняної палати.

53-річний американський актор Кіт Джефферсон, відомий глядачам за фільмами Квентіна Тарантіно "Джанго звільнений", "Мерзенна вісімка" і "Одного разу в Голлівуді", помер від онкологічного захворювання, повідомляє Deadline.

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Про те, що в нього діагностували рак, він повідомив 9 серпня в Instagram, подякувавши друзям і рідним за підтримку.

"Час від часу Бог кидає вам виклик і залишає вам можливість його вирішити. Коли мені вперше поставили діагноз "рак", мені довелося зупинитися, зробити паузу і не хотілося ні з ким ділитися. Ні з моєю родиною, ні з великою родиною. Сьогодні я нарешті можу поділитися, тому що моя віра стає сильнішою. У мене любляча сім'я і найкращі друзі в усьому світі. Ти знаєш, хто ти є. Від моєї мами до Джей Фокса і всіх, хто між ними. Я люблю тебе всім серцем. Ми створені з однієї тканини, і ця тканина — стан людини. Пам'ятайте... "віра — це останнє, що ви можете втратити". Я не збираюся це втрачати", — написав Кіт.

Уже 5 жовтня його давній друг, актор Джеймі Фокс вшанував свого товариша в соцмережі:

"Кіт, ти був не чим іншим, як абсолютною грацією, все твоє життя твоє серце чисте, твоя любов незмірна, ти був дивовижною душею. Ми всі будемо дуже сумувати за тобою. Щоб це зажило, потрібно багато часу. Прощавай, мій друже. Я тебе люблю". Публікацію він супроводив знімком, де позує з уже глибоко хворим Джефферсоном.

Він також опублікував ще один пост із фотографією покійного.

"Зараз все болить, мені важко переглядати ці фотографії, знову переживаючи спогади про те, як ми чудово проводимо час, будемо сумувати за тобою, чувак, будемо сумувати за тобою. Відтоді, як ми зустрілися в коледжі, у тебе була неймовірна душа, упокій Господь, ніколи не думав, що мені доведеться писати таке про мого друга", — додав Фокс.

Кіт Джефферсон був актором кіно і дубляжу, продюсером і викладачем акторської майстерності. Його робота з Фоксом почалася 1998 року, коли він з'явився у двох епізодах ситкому "Шоу Джеймі Фокса".

Остання роль Джефферсона буде в майбутньому фільмі Фокса "Похорон" разом із Томмі Лі Джонсом, Джерні Смоллетт і Аланом Раком. Трейлером фільму Кіт поділився минулого місяця в соцмережі.

"Нарешті він тут, і яким благословенням було працювати над цим фільмом із приголомшливою групою акторів. Фокс і Томмі Лі Джонс, а також зоряний акторський склад і моя найважливіша роль на сьогоднішній день", — йдеться у підписі.

Уродженець Г'юстона, штат Техас, Кіт здобув ступінь бакалавра мистецтв у галузі музичного театру в Міжнародному університеті виконавчих мистецтв США і ступінь магістра акторської майстерності в Університеті Арізони. У нього була вражаюча театральна кар'єра, з такими помітними ролями, як Джим у "Великій річці", головна роль в "Отелло" і офіцер Джеймс Бейлі в "Чудових пончиках".

Раніше Фокус писав, що британський актор Джейк Абрахам, найбільш відомий за роллю Діна у фільмі Гая Річі 1998 року "Карти, гроші, два стволи", помер 1 жовтня у віці 56 років.