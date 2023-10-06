Святослав Вакарчук відвідав чоловіка Маші Єфросиніної на фронті

Тимур Хромаєв служить у 112-й бригаді, у прифронтовій зоні і вже став командиром.

Відомий український співак Святослав Вакарчук вирушив у прифронтові міста України, про що раніше повідомляв у своєму Instagram. Тоді він пообіцяв своїм читачам, що триматиме їх у курсі своїх пересувань. І обіцянку дотримав. Співак опублікував несподіване фото з чоловіком телеведучої Маші Єфросиніної — Тимуром Хромаєвим.

Раніше телеведуча Маша Єфросиніна розповідала в інтерв'ю, що її чоловік, бізнесмен Тимур Хромаєв, записався до ЗСУ, служить у 112-й бригаді і перебуває на передовій.

Як виявилося, до нього на передову приїхав із концертом Святослав Вакарчук. Про це співак повідомив у соцмережах і опублікував спільне фото.

Святослав Вакарчук і Тимур Хромаєв Фото: Скриншот

"Найкраще повідомлення "привіт", яке можна отримати зранку", — повідомила Маша Єфросиніна в підписі.

Сам Вакарчук написав під кількома фото: "Південний напрямок. Жовтень 2023 року. І ми продовжуємо нести свій прапор".

Вакарчук виступив перед солдатами

"Як же я пишаюся тобою! Невтомно, невпинно з цією гітарою вже 18 місяців! Спасибі", — зазначила Маша Єфросиніна під постом співака.

Вакарчук опублікував кілька знімків, зазначивши, що вже встиг дати кілька імпровізованих концертів.

"Лінія фронту в нас дуже велика, і не всі події потрапляють у новини. Але кожна ділянка фронту дуже важлива. У Харківській області був. Зустрілися з бійцями Волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які захищають наші позиції тут. Дякую вам, хлопці!", — зазначив у підписі співак.

Також він встиг відвідати Харків і знову поїхав на передову.

Опублікував він фото і гнівний пост, присвячений нещодавнім обстрілам села Гроза на Харківщині та самого Харкова, написавши, що "російські покидьки здійснили черговий жахливий теракт".

"Десятки загиблих і поранених, серед яких діти, після влучання ворожої ракети в продуктовий магазин і сільське кафе, де люди були на поминках односельця, в селі Гроза Харківської області", — розповів Вакарчук про обстріл, унаслідок якого загинула щонайменше 51 людина.

"Росію цікавить ніщо інше, як знищення України. Тому маємо всі разом, зціпивши зуби, йти вперед, аж до нашої перемоги! Вічна пам'ять загиблим...", — резюмував артист.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в селі Гроза поліції вже вдалося ідентифікувати 35 тіл загиблих. Три людини вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих — дитина 2017 року народження.