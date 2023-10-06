Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці в сережках за 60 фунтів стерлінгів (фото)

Королівська персона зіграла в регбі на інвалідному візку.

Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці в сережках за 60 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Напередодні дружина майбутнього короля Великобританії, принца Вільяма, вирушила до Галла на північному сході Англії, де зіграла в регбі на інвалідних візках, щоб підкреслити інклюзивність цього виду спорту.

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Кейт Міддлтон

На принцесі Уельській був темно-синій спортивний костюм, що складався з футболки і штанів. На ногах багатодітної мами були білі кросівки. Довге волосся королівська персона зібрала у хвіст.

Доповнили спортивний аутфіт сережки від британського бренду "Spells of Love", ціна яких становить 60 фунтів стерлінгів (близько 2 600 грн).

Дружина принца Вільяма зʼявляється на публіці як у бюджетних аксесуарах, так і демонструючи королівські дорогоцінні прикраси. Зокрема цього разу вона була зі знаменитою обручкою принцеси Діани, яку Кетрін подарував чоловік на заручини.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, як Кетрін Міддлтон допомагає принцу Джорджу з навчанням.

Також Фокус писав про зустріч принцеси Уельської з українцями у Великобританії.