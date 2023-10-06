Аня Тейлор-Джой показала другу весільну сукню у Венеції

Акторка повторила весільні клятви разом зі своїм чоловіком Малкольмом Макреєм у Венеції і продемонструвала ще одне чарівне весільне вбрання.

Аня Тейлор-Джой влаштувала розкішну весільну церемонію у Венеції, повторивши весільні клятви зі своїм чоловіком-музикантом Малкольмом Макреєм. Її весільна сукня з символічними вишивками була приголомшливою, але акторка на цьому не зупинилася і продемонструвала ще одне чарівне вбрання. Про це пише Daily Mail.

Аня Тейлор-Джой та її чоловік Малкольм Макрей продовжують святкувати своє весілля і вирушили кататися на катері каналами.

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Аня Тейлор-Джой у Венеції

27-річна акторка Netflix, яка також знялася в драмах "Гострі картузи" і "Відьма", вийшла заміж за музиканта на очах у понад 150 гостей, включно з Карою Делевінь і Джулією Гарнер.

Наступного дня після ідилічного весілля красуня-блондинка одягла другу весільну сукню, яка складалася з міні-корсета і спідниці А-силуету.

Її батько, британський аргентинський інвестиційний банкір Денніс Алан Тейлор, допоміг їй сісти у венеціанське водне таксі, а потім разом із чоловіком вирушили на прогулянку.

Її біла міні-сукня різко контрастувала з її нетрадиційною бежевою весільною сукнею, яка складалася з вишитого боді і струмливої спідниці.

Аня Тейлор-Джой у Венеції

Перед важливим днем стало відомо, що на початку цього року пару помітили на місцях проведення весіль, зокрема в Палаццо Пізані-Моретта, палаці 15-го століття, і Скуоле Гранде Сан-Джованні Євангеліста ді Венеція, церкві 14-го століття.

Пара, яка зустрічається з травня 2021 року, доручила фірмі The Wedding Boutique Italy організувати їхнє весілля.

Організатори розкішних заходів організовують весілля по всій Італії, включно з узбережжям Амальфі, Тосканою, Сицилією і озером Комо, в ідилічних місцях, зокрема в романтичних замках і сільських фермерських будинках.

Весільна фірма закладає бюджет на весілля вартістю понад 250 000 фунтів стерлінгів і не тільки планує весілля, а й організовує весь процес його проведення.

Аня рідко говорила про свої стосунки з 28-річним Малкольмом відтоді, як вони почали зустрічатися.

Їм вдалося зберегти здорові стосунки, незважаючи на те, що вони жили по різні боки Атлантики: Аня здебільшого проживає в Лондоні, а Малкольм мешкає в США.

Говорячи про їхні стосунки з британським Vogue у березні 2022 року, Аня сказала: "Днями я сказала своєму партнерові, що він — моє хобі. Я розглядаю читання як щось, що мені потрібно робити. Йому це сподобалося, тому що він точно такий самий".

"Нарешті я знайшла людину, яка з радістю сидітиме в тиші зі мною і читатиме. По суті, нам одночасно 80 і сім років, і це прекрасно", — жартувала актриса.

Аня народилася в Маямі, штат Флорида, і переїхала в Буенос-Айрес у дитинстві, а потім переїхала в Лондон у віці шести років разом зі своїми батьками. Її батько Денніс — шотландець, який народився в Південній Америці, а мати Дженніфер, що має іспано-англійське походження, родом із Замбії.

Аня Тейлор-Джой на своєму весіллі

Нагадаємо, акторка вийшла заміж у Венеції, після того, як офіційно уклала шлюб минулого року. На розкішну церемонію в старовинному палаццо вона зібрала своїх зіркових друзів, а потім усі веселилися на карнавальній вечірці.