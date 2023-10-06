Прогулянка Подолом: Потап поділився романтичним селфі з Настею Каменських (фото)

Зірки українського шоу-бізнесу прогулялися вулицями вечірнього Києва.

Український продюсер, репер і композитор Потап поділився новою спільною фотографією зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських. 5 жовтня він опублікував в Instagram знімок, зроблений під час вечірньої прогулянки Подолом у Києві.

"А без Подолу Київ неможливий", — підписав фотографію Потап.

Для прогулянки Каменських і Потап вибрали лук у чорному кольорі, Настя була з мінімальним макіяжем.

Шанувальники так прокоментували знімок пари:

"І без вас Київ неможливий! Такі котики, обожнюю вас";

"Яка гарна пара! Мої кумири, без сумніву. Люблю вас обох";

"Найкрасивіша пара Українського шоу бізнесу! Люблю Вас!";

"Суперові!!! Коли ж ми дочекаємося новин що Настюша вагітна?!";

"Красиві!!!Щастя вам і мирного неба!!!!";

"Дай Бог вам щастя і здоров'я. Ви дуже класні";

"Класні хлопці — обожнюю їх";

"Старий постарів. Настенька молодшає, обняв від душі".

Що відомо про Потапа і Настю Каменських

Олексій Андрійович Потапенко, більш відомий як Потап — український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020), тренер вокального шоу на 1+1 "Голос країни", а також засновник продюсерського центру MOZGI Entertainment[. Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень.

Настя Каменських, повне ім'я Анастасія Олексіївна Каменських, — українська співачка, акторка, ведуча, суддя і наставниця українського вокального шоу "Х-Фактор" і шоу "Голос країни". З 2017 року виступає під псевдонімом NK.

Пара у шлюбі з 2019 року.

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що співачка Настя Каменських без чоловіка Потапа, але зі співачкою SWOIIA відвідала церемонію музичної премії.