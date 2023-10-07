Донька ексмера Харкова Михайла Добкіна показала батька в молодості (фото)

Алла Добкіна у свій день народження поділилася низкою архівних кадрів.

Співачка та модель Алла Добкіна 7 жовтня 2023 святкує 30-й день народження та показала з приводу свята архівні фото з дитинства. Знімки донька Михайла Добкіна опублікувала в Instagram з понад 119 тис. підписників.

"Цій дівчинці сьогодні 30. Дякую Богу за мою сім'ю, здоров'я та щастя. Дякую моїм близьким за те, що ви поруч. Маркуші, який зробив мене твоєю мамою", — написала іменинниця.

На архівних кадрах Алла позувала в сукнях та з татом, 53-річним колишнім мером Харкова Михайлом Добкіним.

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Алла Добкіна святкує 30-річчя

Зазначимо, що іменинниця — найстарша дитина харківського політика. У неї також є рідний брат Микола та ще двоє сестер, Єва та Поліна, які народилися в другому шлюбі батька.

Михайло Добкін з донькою Аллою Фото: dobkinaaalla

"Всі фото, як з мого дитинства… зачіски, сукні. Обіймаю", "Фото💔💔💔 дівчинко, будь щаслива! Це найголовніше", "Аллочка, з днем народження!!! Всіх благ, здоров'я, добра, любові і щастя Вам і Вашій родині!!! Гарного вам дня!!" — приєднуються до привітань з днем народження фоловери Добкіної.

Нагадаємо, Оля Полякова привітала меншу доньку з 12-м днем народження.

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