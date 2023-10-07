57-річна Сінді Кроуфорд показала себе без макіяжу (фото)

Знаменитість повернулася до фізичної активності в спортзалі.

57-річна американська супермодель та акторка Сінді Кроуфорд показала себе без макіяжу. Знімком мама двох дітей поділилася у своєму Instagram.

"Повернулася додому та у спортзал", — зазначила дружина підприємця Ренді Гербера, 61.

Важливо Сінді Кроуфорд дала рідкісний коментар про шлюб з Річардом Гіром

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На фото одна з чотирьох культових супермоделей (ще Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон, Лінда Євангеліста) постала в помаранчевому топі та темних спортивних лосинах.

Волосся Кроуфорд було зібране у хвіст, вона повністю відмовилася від косметики, демонструючи свою природну красу.

Сінді Кроуфорд Фото: Instagram/Cindy Crawford

Наразі зірка подіумів одружена з Ренді Гербером, від якого виховує двох дітей — Кайю та Преслі. До цього вона перебувала у шлюбі з актором Річардом Гіром.

Старша дитина моделі пішла її стопами. Кайя активно будує карʼєру, знімаючись у рекламних кампейнах та беручи участь у показах мод.

Кайя Гербер Фото: kaiagerber

Син Преслі також підписав контракт зі знаменитими агентством IMG Models.

Преслі Гербер Фото: Presley Gerber/Instagram

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд постала в чорній елегантній сукні.

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