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Стиль життя

Сінді Кроуфорд продемонструвала елегантну чорну сукню на осінь 2023 (фото)

Сінді Кроуфорд, Сінді Кроуфорд стиль, чорна елегантна сукня на осінь 2023, версаче сукня, versace сукня, Лондон
Фото: Instagram/Cindy Crawford | Сінді Кроуфорд

Двоє дітей знаменитості відреагували на аутфіт зіркової мами.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд продемонструвала елегантну сукню на осінь 2023 року. Знімками зірка подіумів ділиться у своєму Instagram.

"Нічний вихід у Лондоні", — зазначила мама двох дітей.

Кроуфорд позувала в приталеній чорній сукні Versace з довгими рукавами та вирізами у формі ромбів збоку. Волосся культова модель уклала легенькими хвилями та зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

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57-річна Сінді Кроуфорд приміряла мінішорти (фото)

До лондонського образу знаменитість додала висячі сережки та браслет.

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Сінді Кроуфорд

"Гаряча мама!" — написала в коментарях донька супермоделі Кайя Гербер.

"Так, мамо👸", — відреагував спадкоємець Кроуфорд Преслі.

Сінді Кроуфорд з донькою Кайєю Fullscreen
Сінді Кроуфорд з донькою Кайєю
Фото: Getty Images

Зірка подіумів виховує двох дітей від свого другого чоловіка, підприємця Ренді Гербера — 22-річну Кайю та 24-річного Преслі. Спадкоємиця Сінді пішла її зірковими стопами та будує карʼєру в модельній галузі. Син також підписав контракт міжнародним модельним агентством IMG Models. А першим чоловіком Кроуфорд став знаменитий актор Річард Гір.

Син Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд привітала доньку Кайю з 22-річчям архівними зворушливими кадрами.

Також Фокус писав про те, як 57-річна Сінді Кроуфорд виглядає без макіяжу.