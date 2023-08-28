Сінді Кроуфорд показала себе без макіяжу під час обіду із сином (фото)

Своїм зовнішнім виглядом супермодель вкотре доводить, що вік — це всього лише цифра.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд без макіяжу вирушила на обід із сином, 24-річним Преслі Гербером. Фото з сімейної зустрічі вони опублікували у своїх соціальних мережах, пише Daily Mail.

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Кроуфорд продемонструвала сяючий природний колір обличчя на знімку, який опублікувала її старша дитина, з підписом: "Дами, ось із чим ми зіткнулися".

У відповідь вона поділилася фотографією свого сина, який сидить навпроти неї за столом. "Найкращий обід на світі", — підписала знімок зірка подіумів.

Сінді вважала за краще бути без макіяжу і залишила своє каштанове волосся розпущеним. Для виходу з сином вона одягла просту блузку з квітковим принтом, V-подібним вирізом і довгими рукавами. Тим часом Преслі був у білій простій футболці, масивних чорних сонцезахисних окулярах і срібних прикрасах.

На додаток до своєї успішної, багаторічної кар'єри моделі, Сінді з 1998 року щаслива у шлюбі зі своїм чоловіком Ренді Гербером. У них двоє дітей — Преслі та 21-річна Кайя Гербер. Вони обидва пішли по стопах знаменитої матері і будують успішну модельну кар'єру.

Раніше Фокус писав, що їсть Сінді Кроуфорд, щоб залишатися у формі.