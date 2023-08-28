Синди Кроуфорд показала себя без макияжа во время обеда с сыном (фото)

Своим внешним видом супермодель в очередной раз доказывает, что возраст — это всего лишь цифра.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд без макияжа отправилась на обед с сыном, 24-летним Пресли Гербером. Фото с семейной встречи они опубликовали в своих социальных сетях, пишет Daily Mail.

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Кроуфорд продемонстрировала сияющий естественный цвет лица на снимке, который опубликовал ее старший ребенок, с подписью: "Дамы, вот с чем мы столкнулись".

В ответ она поделилась фотографией своего сына, сидящего напротив нее за столом. "Лучший обед на свете", — подписала снимок звезда подиумов.

Синди предпочла быть без макияжа и оставила свои каштановые волосы распущенными. Для выхода с сыном она надела простую блузку с цветочным принтом, V-образным вырезом и длинными рукавами. Тем временем Пресли был в белой простой футболке, массивных черных солнцезащитных очках и серебряных украшениях.

В дополнение к своей успешной, многолетней карьере модели, Синди с 1998 года счастлива в браке со своим мужем Рэнди Гербером. У них двое детей — Пресли и 21-летняя Кайя Гербер. Они оба пошли по стопам знаменитой матери и строят успешную модельную карьеру.

Ранее Фокус писал, что ест Синди Кроуфорд, чтобы оставаться в форме.