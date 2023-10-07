"Була маріонеткою": Джулія Фокс розповіла про роман з Каньє Вестом

Зіркова пара зустрічалася на початку 2022 року близько місяця.

33-річна американська акторка та модель Джулія Фокс розповіла про роман з репером Каньє Вестом, 46. Про це пише The Los Angeles Times.

Перед виходом своїх мемуарів "Down the Drain" епатажна зірка поділилася деталями свого особистого життя, зокрема розповіла про її стосунки з Каньє Вестом. Фокс зізналася, що на початку їхньої історії вона відчула, що музикант "налаштував" її проти своєї колишньої дружини Кім Кардашʼян, від якої виховує чотирьох дітей.

"Я думала, що зрештою допоможу небезпечній ситуації, але дуже швидко дізналася, що мене використовують у вигляді зброї", — зазначила Джулія.

Важливо Каньє Вест і Джулія Фокс офіційно розійшлися

Вона додала, що "справді розуміла" Веста "на внутрішньому рівні" і думала, що їхній зв’язок "може бути чимось реальним", але він не ставився до неї так, як вона хотіла.

Фокс заявила: "Я просто почувалася його маленькою маріонеткою".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Джулія Фокс Фото: Getty Images

У мемуарах акторки італійського походження буде розказано більше деталей про час, який зірка провела з Вестом.

Репер і акторка зустрічалися недовго, але вона все одно вважає, що стосунки заважали певним можливостям.

Джулія Фокс та Каньє Вест Фото: Interview

"Я точно знаю, що хотіла певних речей, але не могла цього зробити через стосунки з Каньє. Це якось дико", — сказала вона.

Після того, як вони розірвали стосунки, Фокс сказала, що припинила зустрічатися на деякий час. Акторка зосередилася на своєму дворічному синові Валентино, якого вона виховує з колишнім чоловіком Петром Артем'євим.

"Цього романтичного уявлення про чоловіків більше не існує", — зізналася вона.

Нагадаємо, Каньє Вест офіційно одружився з Бʼянкою Цензорі.

Також Фокус писав про особливі правила репера для нової дружини.