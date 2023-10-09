Утеплюйтеся стильно: шість наймодніших курток на осінь 2023 (фото)

Цього сезону в тренді — теплі та приємні на дотик тканини, жіночність і комфорт.

Осінь дощами і різким похолоданням нагадала, що час ховати подалі легкі піджаки та сорочки і діставати щось тепліше. Куртки, пальта, теплі жакети — must-have наступних місяців. Ресурс Who What Wear зібрав найтрендовіші куртки сезону, які не тільки зігріють, а й підкреслять стиль та індивідуальність.

Важливо Меган Маркл задала новий тренд у верхньому одязі для осені 2023

Отже, що ж на порядку денному щодо ідеального перехідного предмета гардероба на осінь 2023 року? Після аналізу подіумних колекцій і вуличного стилю вимальовується цілий спектр тенденцій на вибір: від бомберів і мотокурток з одного боку до ультражіночних блейзерів з талією і твідових моделей на ґудзиках з іншого.

Шкіряні куртки

Нечасто шкіра не є трендом холодних місяців, але восени 2023 року її більше ніж багато. Байкерські моделі оверсайз і моделі зі зістареної шкіри повертаються з минулого, але разом з тим з'являється і сучасніший, вишуканіший вигляд з м'якою шкірою і мінімалістським дизайном.

Шкіряна куртка — незамінна річ у гардеробі вже багато сезонів поспіль Фото: Instagram @whowhatwear

Куртки букле

Куртки букле знову набирають популярності ось уже кілька сезонів, і найближчим часом немає жодних ознак уповільнення зростання. Звичайно, Chanel лідирувала на осінньо-зимових показах, повторюючи свої знамениті застебнуті на всі ґудзики стилі, але це одна з тенденцій, до якої масово схиляються і модні інфлюенсери восени 2023 року.

Куртки букле — це стиль та елегантність Фото: Instagram @whowhatwear

Суперм'яка шерсть

Коли настає осінь, є щось розкішне в тому, щоб загорнутися у вовняні куртки, тому зростаюча тенденція до вовняних курток (особливо надм'яких двосторонніх моделей) не повинна викликати великого здивування. Що більш удавані та мінімалістичні, то свіжіший вигляд вони мають у 2023 році. Шику додають деталі шарфів, ремені та шалеві коміри. І все це — у дорогій колірній палітрі світло-коричневого, шоколадно-коричневого, кремового і сірого кольорів.

Куртки-бомбери

Куртки-бомбери ніколи не виходять з моди. Однак, незважаючи на те, що останні кілька років ці моделі асоціюються з більш повсякденним вуличним одягом, 2023 року вони мають набагато вишуканіший вигляд — і зараз немає нічого кращого за шкіряну версію, завдяки Saint Laurent і Miu Miu, які представили на подіумах елегантні моделі.

На подіумах було представлено чимало курток-бомберів Фото: Emili Sindlev/Instagram

Куртки з коротким хутром

Минулого року коротке хутро стало трендом верхнього одягу. Цього сезону воно буде не менш затребуваним. Восени 2023 підійде все пухнасте, фактурне або тактильне — від затишного букле до м'якої замші та ворсистих плюшевих курток.

Куртки з короткої вовни — must-have сезону осінь 2023 Фото: @_JESSICASKYE.

Приталені куртки та жакети

Після багатьох сезонів, коли об'ємний "чоловічий" піджак був у центрі уваги (який, як і раніше, актуальний, не хвилюйтеся), на вершині хіт-парадів піджаків з'явилася нова, більш "жіночна" форма піджака. Теплий жакет із завищеною талією, пісочним годинником або приталеним блейзером представлений у багатьох шикарних дизайнерських колекціях цього сезону, особливо у Versace, а також у яскравих кольорах у Jason Wu. На щастя, ця неймовірно стильна, але зручна в носінні річ вже доступна і серед більш демократичних брендів, але якщо ви шукаєте спосіб створити такий образ, не купуючи нічого нового, просто додайте поясний ремінь до того, що є у вашій шафі.

Приталені жакети ідеально підійдуть для бабиного літа Фото: Instagram @whowhatwear

Серед інших трендів осені — джинсові крутки, зокрема з утепленням, стьобані куртки, а також пуховики різної довжини.

Раніше Фокус писав, яке взуття варто купувати на осінь 2023 року.