Знову сміється: Г'ю Джекман позував в обнімку з відомою співачкою

Бетті і Г'ю — вихідці з Австралії, і на ґрунті земляцтва і спільної любові до театру між ними зав'язалася дружба.

54-річний австралійський актор Г'ю Джекман, який не так давно повідомив про розлучення з дружиною Деборрою-Лі Фернесс у спільній заяві пари, потоваришував із 31-річною австралійською акторкою Бетті Ху завдяки їхньому спільному інтересу до театру. Знімком, де зірка посміхається і обіймає Бетті за плечі, артистка поділилася на своїй сторінці в соцмережі. Кадр був зроблений, коли Г'ю відвідав Бродвей, щоб подивитися виступ Бетті в мюзиклі "Гейдстаун", і зустрівся з нею за лаштунками.

"Мій земляк! Дякую, що прийшли до нас на "Гейдстаун" і були такими добрими!" — підписала знімок Ху, яка одружена з фотографом Заком Кассаром.

На іншій світлині Г'ю весело позує поруч із Бетті та її колегами по сцені Філліпом Бойкіним і Рівом Карні.

Шанувальники були в захваті від дружнього знімка, і один із них прокоментував:

В інтерв'ю журналу Woman's Day інсайдер розповів, що між Бетті та Г'ю — "кумедна хімія", і що вони "справді хороші друзі, які сподіваються колись попрацювати разом у театральному шоу або мюзиклі".

Справжнє ім'я Бетті — Джессіка Енн Ньюхем. Вона – австралійсько-американська співачка та авторка пісень. Після випуску дебютного синглу "Somebody Loves You" і першого міні-альбому "The Movement" вона підписала контракт з RCA Records і пізніше випустила свій дебютний студійний альбом "Take Me When You Go".

Бетті — одна з кількох знаменитостей, які проводили час з Г'ю після розпаду його шлюбу. Минулими вихідними зірка "Росомахи" був помічений у компанії Тейлор Свіфт, Раяна Рейнольдса і Блейка Лайвлі на грі "Канзас-Сіті Чіфс" проти "Нью-Йорк Джетс".

Г'ю навіть поділився милим груповим селфі зі своїми друзями, поки вони аплодували на трибунах.

Г'ю Джекман у компанії Тейлор Свіфт, Раяна Рейнольдса і Блейк Лайвлі Фото: Hugh Jackman/Instagram

Зараз актор розпочав роботу над книжкою спогадів, у якій збирається розповісти про своє життя і, зокрема, про те, що ж призвело до розпаду шлюбу, який тривав 27 років.

Раніше Фокус писав, що циркулює кілька версій того, чому одна з найміцніших пар Голлівуду вирішила розлучитися.