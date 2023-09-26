Дружина Г'ю Джекмана вперше після новин про розлучення з'явилася в радіоефірі

Деборра-Лі відповіла на випадковий дзвінок радіоведучих.

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Австралійські актори Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс продовжують зберігати мовчання після заяви про розлучення, зробленої публічно. І якщо Г'ю з'являється на вулиці, то Деборра-Лі продовжує усамітнюватися. Проте її голос почули в радіоефірі, коли вона відповіла на холодний дзвінок від Кайла Сенділенденса і Джекі О Гендерсон. Повідомляється, що ведучі найбільшого австралійського радіошоу Kyle & Jackie O випадково зателефонували 67-річній акторці, і вона взяла слухавку.

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"Насправді ми не збиралися вам телефонувати. Але раз ви тут, ми не будемо вдаватися в подробиці. Я просто відчуваю, що ще занадто рано. Ми любимо вас і сподіваємося, що ви в порядку", — виправдалися Кайл і Джекі.

"Дякую вам, друзі, я дуже ціную це. Ви дуже милі", — відповіла Деборра-Лі перш ніж повісити слухавку.

Новина про те, що пара розлучається після 27 років шлюбу, шокувала шанувальників. Джекман і Фернесс не стали вдаватися в подробиці, що стало причиною розлучення, але чутки не змусили на себе чекати. Однак актори воліють не коментувати все, що пишуть у жовтій пресі.

Нещодавно Г'ю опублікував знімки, де зображена його прогулянка під дощем в одному з парків Нью-Йорка .

Раніше Фокус писав, як майже колишнє подружжя планує ділити свої статки, які оцінюють у 290 мільйонів доларів. У пари двоє прийомних дітей, син Оскар (23 роки) і дочка Ава (18 років). Оскільки вони повнолітні, Г'ю і Деборрі-Лі не доведеться вирішувати питання про опіку над ними.