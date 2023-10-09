Ґаль Ґадот і Наталі Портман відреагували на війну в Ізраїлі (фото)

Голівудські знаменитості ізраїльського походження висловили співчуття постраждалим та закликали допомагати країні.

42-річна американська акторка Наталі Портман залишила у своєму Instagram заяву на підтримку ізраїльського народу. Зірка екрану, яка народилася в Єрусалимі, висловила співчуття постраждалим мирним мешканцям країни, яка зазнала атаки бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

"Моє серце розбите через людей в Ізраїлі. Діти, жінки і люди літнього віку вбиті та викрадені з їхніх домівок. Мені страшно через такі варварські дії і моє серце бʼється з любовʼю і молитвами за родини, які постраждали", — зазначила знаменитість ізраїльського походження.

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Зазначимо, що коментарі до допису зірка "Чорного лебедя" обмежила.

Наталі Портман підтримала народ Ізраїлю

38-річна ізраїльська акторка Ґаль Ґадот також висловила свою підтримку співвітчизникам та закликала допомагати постраждалим.

"Щонайменше 250 ізраїльтян було вбито та десятки жінок, дітей та старших людей утримувані як заручники у Газі палестинським військовим угрупуванням ХАМАС", — зазначила голівудська зірка 7 жовтня 2023.

Зокрема Ґадот розповіла про запуск по Ізраїлю понад 3000 ракет.

"Моє серце болить. Молюся за всіх, хто страждає… Я підтримую Ізраїль, ви теж повинні. Світ не може сидіти осторонь, коли відбуваються ці жахливі терористичні акти" — наголосила акторка перед своїми 109 млн підписників у соцмережі.

Ґаль Ґадот висловила співчуття постраждалим в Ізраїлі

"Хто може і хоче пожертвувати, життя цих людей вчора назавжди змінилося. Вони так багато втратили і потребують допомоги", — закликала Ґаль Ґадот.

Ґаль Ґадот висловила співчуття постраждалим в Ізраїлі

Нагадаємо, у заручники терористів потрапила понад сотня ізраїльтян.

Також Фокус розбирався, чому ХАМАС напали на Ізраїль та яка їхня мета.