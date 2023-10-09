"Побачення наосліп": актриса Барбра Стрейзанд розповіла, як вона познайомилася з чоловіком

Акторка згадала, що очікувала побачити хлопця з каштановою бородою і каштановим хвилястим волоссям, як у горця.

81-річна американська співачка, акторка і режисерка Барбра Стрейзанд розповіла, як уперше зустрілася зі своїм чоловіком 83-річним Джеймсом Броліном 1996 року, повідомляє People.

Перша зустріч Стрейзанд і Броліна відбулася на званому обіді зі спільними друзями, зокрема з її колишнім хлопцем Джоном Пітерсом.

"Нам влаштували побачення наосліп, і я була такою сором'язливою, що увійшла в будинок і спустилася вниз, щоб побути з дітьми та погратися з ними, поки мені не довелося сісти за стіл", — сказала Стрейзанд.

"Я очікувала побачити хлопця з каштановою бородою і каштановим хвилястим волоссям, як у горця. І я побачив хлопця, у якого все волосся було обстрижене, без бороди. Я провів рукою по його волоссю і запитала: Хто зіпсував тобі волосся?", — згадує Барбара.

Бролін не образився на її запитання, оскільки збрив волосся перед роллю. Пара провела залишок вечора в компанії один одного.

Барбара і Джеймс, у яких є діти від попередніх шлюбів, одружилася через два роки. Церемонія одруження відбулася на задньому дворі будинку Стрейзанд у Малібу, Каліфорнія.

"Я не можу передати вам, як мені пощастило. Шкода, що це сталося зі мною так пізно", — сказав Бролін у своїй весільній промові. "Кожна ніч — це нова пригода. Сон — марна трата часу. Не можу дочекатися, щоб побачити її знову вранці".

Протягом багатьох років Стрейзанд і Бролін підтримували один одного на різних церемоніях нагородження і прем'єрах фільмів.

Фото: instagram.com/barbrastreisand

"До речі, 20 років у Голлівуді — це все одно, що 50 років у Чикаго, я завжди кажу", — жартує Стрейзанд про свій шлюб.

Раніше повідомлялося, що Барбра Стрейзанд передала Україні 240 тисяч доларів. Знаменитість підтримує благодійні українські ініціативи з серпня 2022 року.