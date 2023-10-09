Модні тренди 2023: з чим носити джинси скінні, щоб мати завжди актуальний вигляд

Скінні — не менш базова річ гардероба, ніж класичні джинси.

Джинсам скінні ледь не щосезону пророкують забуття, проте вони знову і знову повертаються в моду, залишаючись на плаву досить довго. Українська стилістка Оксана Мацьків дала кілька рекомендацій, із чим поєднувати цей предмет гардероба, щоб мати стильний і доречний вигляд. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram і представила кілька образів, серед яких кожна модниця може обрати щось для себе.

Додайте об'єм

Оскільки джинси скінні сідають щільно по фігурі, стиліст радить додати об'єму за рахунок пишного верху або масивного взуття. А можна поєднувати і те, й інше.

Об'єм можна формувати як за допомогою верху Фото: oksana_matskivv/instagram так і масивного взуття Фото: oksana_matskivv/instagram

Поєднання стилів

Джинси скінні є елементом кежуального, класичного гардероба. Тож, щоб образ заграв цікавими барвами, варто його "приправити" чимось цікавим. "Спеції" можуть бути різні: драматичні, романтичні, пустотливі. Дуже цікавий вигляд мають із джинсами скінні високі чоботи, подовжені жакети з поясом, об'ємні светри з м'яких тканин.

Широкі чоботи мають гарний вигляд із джинсами скінні

Багатошаровість

За словами Мацьків, навіть скінні можна носити з сукнями, спідницями, шортами. І незважаючи на те, що такі ансамблі ще незвичні більшості модниць, це має дуже свіжий і цікавий вигляд.

Спідниця або сукня поверх джинсів-скінні — нова фішка сезону

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