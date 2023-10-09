Затемнення в Терезах 2023: астролог спрогнозував війну в Ізраїлі (відео)

7 жовтня 2023 року Ізраїль атакували тисячами ракет, а на територію країни пробралися бойовики ХАМАС, які вбивали та викрадали цивільних.

Український астролог Олексій Кириченко спрогнозував ситуацію із загостренням війни в Ізраїлі.

Він наголосив на затемненні в Терезах, яке відбувалося 7 жовтня 2023. А це означає ускладнення для людей-Терезів та країн, чиї лідери є представниками цього знаку зодіаку.

Астролог зазначив, що у премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу багато планет у Терезах, і сам він є представником цього знаку зодіаку, адже народився 21 жовтня 1949 року.

На запитання, чому ізраїльська розвідка не відреагувала на підготовку масованих ракетних ударів та вторгнення до країни, Кириченко відповідає, що під час затемнень люди погано міркують.

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Астролог спрогнозував ситуацію із загостренням війни в Ізраїлі

Зокрема на початку весни 2023 року Сатурн увійшов у знак зодіаку Риби — а це проблеми для релігійних людей. Він перебуватиме тут ще два роки. Тому конфлікти можуть тривати упродовж цього періоду.

Восени ж напроти Сатурна, а саме в жовтні 2023, планета Ліліт перейшла в знак зодіаку Діва та стала напроти Риб. Це також означає конфлікти на релігійному ґрунті. Таку позицію планети займають на 9 місяців. На початку це сильніше відчувається, проте взимку стане слабше.

Також Олексій Кириченко наголосив, що деякі країни відповідають конкретним знакам зодіаку. Україну співвідносять з плодородним Тельцем.

Тим часом Ізраїль порівнюють з Рибами — це релігія, морський регіон. Менталітет ізраїльського народу також схожий на деякі характеристики Риб, за словами астролога.

Нагадаємо, Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль увійшов у стан війни після атаки бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Також Фокус писав про реакцію першої леді України Олени Зеленської на ескалацію воєнного конфлікту в Ізраїлі.