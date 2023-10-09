У Каліфорнії продають особняк разом із колекцією суперкарів

На розкішній каліфорнійській віллі є спеціальна галерея, де напоказ виставлені дорогі автомобілі.

Ньюпорт-Біч у Каліфорнії отримав найвищу середню ціну житла в США в липні цього року. І найдорожчим маєтком за останні місяці стала розкішна вілла, розташована в ексклюзивному районі Кристал-Коув. Цікаво, але її продають разом із колекцією дорогих вин та суперкарів. Про це пише Daily Mail.

Будинок із шістьма спальнями, побудований за зразком середземноморської вілли, наразі продається за 58 888 000 доларів.

Тур дуже дорогим голлівудським особняком

Деякі з переваг дорогої ділянки за адресою 46 Deep Sea включають 78-футовий трикутний пейзажний басейн з видом на Тихий океан, галявину для гольфу, автомобільну галерею, "винну кімнату" і сучасний кінотеатр.

Ютубер і експерт з нерухомості Енес Йілмазер отримав доступ до будинку і зазначив, що будинок вражає всім тим, чим зазвичай вражають розкішні особняки. Але також зазначає, що нечасто побачиш домашній кінотеатр із трьома рядами шкіряних крісел, винну кімнату, облаштовану в тосканському стилі та з пляшками дорогих вин, виставлених на стіні, і поле для гольфу.

Прогулюючись околицями, Енес розмірковує: "Цей будинок такий відокремлений, такий тихий, що буквально можна побачити хвилі, що накочуються. Це фантастика. У цьому будинку почуваєшся так, ніби пливеш над океаном".

Повернувшись усередину, Енес звертає увагу на скляний ліфт, який піднімається на всі три рівні будинку.

Але найбільше його захоплює автомобільна галерея, а не банальний гараж.

У цьому приміщенні напоказ виставлена колекція суперкарів, а також мають чотири точки підзарядки автомобілів.

Суперкари в автомобільній галереї Фото: Скриншот

Завершуючи екскурсію, Енес прямує на верхній поверх, де розташовані чотири спальні.

Він явно вражений головною спальнею, і, прогулюючись простором, він говорить глядачам: "Масштаб цієї кімнати просто божевільний. У вас є двоспальне ліжко, циліндрична стеля і кришталева люстра".

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що навіть дуже багаті люди, на кшталт суперзірок Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, купуючи нерухомість, беруть її в іпотеку.

Так, Джей Ло і Бен, купивши свій новий особняк у Каліфорнії за 60 мільйонів доларів, взяли іпотеку на 20 мільйонів доларів терміном на 30 років.