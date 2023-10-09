Червоний колір і бантики: топ-7 трендів осені 2023 року, які вам захочеться приміряти

Коли настає осінь і холоднішає, літні тренди поступаються місцем осіннім, і цьогоріч вони особливо привабливі для тих, хто стежить за тенденціями і хоче одягатися стильно.

Осінні модні тенденції 2023 року вже тут, щоб допомогти нам натиснути кнопку перезавантаження. Атмосферу цього сезону було названо так званою "тихою розкішшю", тобто високоякісними предметами капсульного гардероба, що не привертають до себе зайвої уваги. Але це не зовсім так, чого тільки вартий тренд на всі відтінки червоного. А особливо мода на насичений червоний, який з'являвся практично на кожному показі.

Багато в чому стиль осені 2023 мінімалістський, з високоякісним підходом до предметів першої необхідності — повсякденних чорних легінсів, білих футболок, осінніх пальт, затишних светрів, зібраних у зручні й стильні ансамблі, які можна носити на роботу, і які будуть актуальними і взимку.

Три модні тренди на одному фото: червоний колір, діловий стиль і чорне пальто Фото: Getty Images

На іншому кінці спектра рясніли художні принти, чарівні силуети і блискуче взуття. І стиль 2010-х офіційно повернувся: основні хіти тієї епохи, як-от баска і топи з відкритими плечима, просто зараз отримали нову інтерпретацію.

Фокус зібрав наймодніші тренди на осінь 2023.

Червоний колір

Запитайте будь-якого дизайнера, і ви отримаєте одну й ту саму відповідь: колір осені 2023 року — червоний. На відміну від типових приглушених земляних тонів, які ви очікуєте від осені, цей відтінок сміливий і спокусливий.

Незалежно від того, який відтінок ви виберете — яскраво-червоний, томатний, гранатовий, — вбрання в тон, починаючи з пари червоних туфель на плоскій підошві, — найпростіший спосіб заявити про себе в цьому сезоні.

Светр

Не впевнені, що хто-небудь коли-небудь усвідомлював це раніше, але осінь — чудовий час, щоб одягнути светр.

Такі бренди, як Bottega Veneta, Louis Vuitton і Victoria Beckham, продемонстрували ідеальні трикотажні вироби оверсайз, що поєднуються з винятково затишними аксесуарами, як-от легінси і зимові шарфи.

Якщо вам потрібен останній знак, що закликає вас поповнити свою колекцію джемперів напередодні погоди, то ось він.

Діловий стиль

Навіть якщо ви не працюєте в офісі, у вас тепер з'явилася причина привнести трохи ділового стилю у свій образ. Настрій цієї осені — фірмові речі з родзинкою: вузькі спідниці-олівці, подовжені блузки з бантами, сукні-блейзери.

Модні покази буквально кричать про вайби 1980-х з їхніми підплечниками. Може, цей стиль вас і не привабить, але завжди можна спробувати приміряти новий блейзер, або пару осінніх туфель.

Бантики

Тема дитинства зараз у трендах, а її найбільшим символом є банти.

Кокетливі, жіночні і трохи зухвалі бантики всіх розмірів можуть перетворити будь-який звичайний одяг — сукню, кардиган, пов'язку на голову — на моду з великої літери.

Метал

Те, що почалося як літній мікротренд, переросло в повномасштабний модний тренд на металізоване взуття: кросівки, туфлі на підборах, черевики, балетки — що завгодно.

Хоча на осінніх подіумах було багато золота, наразі актуальним кольором є срібло. Бейонсе навіть попросила фанатів одягнути сріблясті вбрання на заключному етапі її туру "Ренесанс".

Довге чорне пальто

Навіть ті, хто не стежить за модою, погодяться, що довге чорне пальто ніколи не буде поганою інвестицією на осінь.

Їх носять з водолазками, джинсами, сукнями, і з будь-яким взуттям, яке пасуватиме для погоди. Жодних інсайдерських знань або ноу-хау в царині стилю не потрібно: чорне довге пальто матиме чудовий вигляд з усім, з чим ви його поєднуватимете.

Принти

Принти, гідні колекціонерів, з'явилися на багатьох подіумах цього сезону: від елітних коней Стелли Маккартні до суконь Loewe із зображеннями інших суконь. А Пако Рабанн зробив набіг на творчість Далі заради своєї колекції.

Очевидно, що цього сезону мода тісно взаємопов'язана з мистецтвом, і оригінальні принти оригінально розбавляють осінній гардероб.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що джинси-скінні повертаються в моду.