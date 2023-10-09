Олена Зеленська зʼявилася на публіці в небесному штанному костюмі (фото)

Дружина українського президента нагородила переможця в номінації "Молодий вчитель" під час "Global Teacher Prize Ukraine".

Олена Зеленська продемонструвала елегантний діловий костюм небесного відтінку. Знімками перша леді ділиться у своєму Instagram.

Напередодні вона відвідала церемонію нагородження щорічною премією "Global Teacher Prize Ukraine".

"Мала за честь оголосити переможця в номінації "Молодий вчитель" і від імені всієї країни подякувати педагогам, які попри найскладніші умови продовжують надихати й розвивати наших дітей. А отже, і наше майбутнє", — розповіла дружина Володимира Зеленського.

Перемогу в номінації отримав 23-річний Петро Сітек. Він чотири роки викладає у Школі вільних та небайдужих у Львові.

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Олена Зеленська

На публіці Олена Зеленська зʼявилася в ніжно-блакитному діловому костюмі з широкими штанами та підперезаному піджаку, який доповнила білим топом та світлими туфлями на підборах.

Волосся першої леді було розпущене. До образу вона додала лаконічні сережки.

Олена Зеленська

"Велика подяка всім українським педагогам, які під час страшної війни продовжують працювати! І вчать не лише освітніх предметів, а й стійкості та життєлюбності. Зміцнюють віру молоді у свої сили. Показують, що попри ворожий напад життя триває, а отже, у ньому є майбутнє – для дітей, їхніх родин, усієї країни", — додала дружина українського президента.

Нагадаємо, хто одягає Олену Зеленську останні два роки.

Також Фокус писав про реакцію Олени Зеленської на війну в Ізраїлі.