Молоду подругу 83-річного Аль Пачіно помітили в компанії її 62-річного екс-бойфренда

Поки Нур розважається в компанії Ніколаса, журналісти гадають про статус їхніх нинішніх стосунків.

29-річну Нур Альфаллах, колишню дівчину 83-річного актора Аль Пачіно, яка народила йому сина всього три місяці тому, після розставання з віковим коханим помітили в компанії її екс-бойфренда, 62-річного мільярдера Ніколаса Берггрюена, на концерті Стінга в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

Нур була одягнена в дусі Б'янки Цензорі, дружини Каньє Веста, щоправда, не настільки вульгарно. Вона вибрала чорний бюстгальтер, прозорий топ з довгими рукавами, легінси і чоботи до колін.

Ніколас, статки якого оцінюють у 3,2 мільярда доларів, одягнувся в повністю чорний костюм поверх джемпера і взув відповідні туфлі на шнурівці.

Німецько-американський фінансист паризького походження і світська левиця, яка народилася в Кувейті і виросла в Беверлі-Гіллз, пройшли через охорону через бічний VIP-вхід в історичний голлівудський заклад.

Мільярдер мешкає в маєтку Беверлі-Естейт із 28 спальнями та 38 ванними кімнатами вартістю 63,1 мільйона доларів у Беверлі-Гіллз, який колись належав видавничому магнату Вільяму Рендольфу Герсту та його коханці Меріон Девіс. За даними CSQ, Берггрюен став батьком двох семирічних дітей — Олімпії та Олександра — від "одного донора яйцеклітин і двох сурогатних матерів".

Нур почала зустрічатися з Берггрюеном, який, як повідомляється, крутив роман із супермоделлю Клаудією Шиффер, після того, як після року стосунків розлучилася з 80-річним фронтменом Rolling Stone Міком Джаггером.

На своїй сторінці в соцмережі Нур розмістила відео, на якому 72-річний британський рокер виконує свій хіт 1993 року Fields of Gold, сидячи в центрі VIP-секції біля басейну, найближчій до сцени.

Під час двогодинного сету з 24 пісень 17-разовий володар Греммі (уроджений Гордон Самнер) запросив на сцену свого сина Джо Самнера, щоб заспівати бек-вокал у піснях King of Pain і Every Breath You Take.

Зовсім нещодавно як Альфаллах подала прохання до Верховного суду Лос-Анджелеса з проханням до судді про повну фізичну опіку і спільну юридичну опіку над сином Романом Альфаллахом Пачіно.

Нур Альфаллах і Аль Пачіно Фото: Getty Images

Роман — четверта дитина Аль Пачіно, у якого є 33-річна донька Джулія від тренерки з акторської майстерності Яни Таррант і 22-річні близнюки (Антон і Олівія) від номінантки на премію "Еммі" Беверлі Д'Анджело. Актор також зустрічався з Даян Кітон, Джилл Клейбург, Пенелопою Енн Міллер, Кетлін Квінлан, Ліндалл Гоббс і Люсілою Солою, але жодну з них так і не взяв за дружину.

З Нур Пачіно познайомився на зйомках повнометражного режисерського дебюту Алека Гріффена Рота "Біллі Найт", виробництво якого завершилося рік тому. Дівчина, випускниця Університету Південної Каліфорнії та Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі,

вважається виконавчим продюсером майбутньої інді-драми, в якій також грають Чарлі Хітон, Біллі Зейн, Патрік Шварценеггер і Сара Сампайо.

Раніше Фокус писав, який вигляд має наймолодший син Аль Пачіно .