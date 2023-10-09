Зендея та Том Голланд вирушили на побачення в Лондоні (фото)

"Спайдермен" ніжно цілував руку коханої під час прогулянки осіннім парком.

27-річний британський актор Том Голланд та американська акторка Зендея, 27, сходили на побачення в Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Зірки "Людини-павука" не могли відвести руки одне від одного, коли насолоджувалися прогулянкою у столиці Великобританії. Закохані гуляли парком на заході Лондона з двома охоронцями, коли Зендея підходила до коханого, а він обіймав її.

Пізніше "Спайдермен" поцілував їй руку, коли вони провели час разом під час романтичної прогулянки.

Зендея була в сірому укороченому джемпері та простих чорних штанах.

Вона доповнила свій осінній образ сумочкою через плече Louis Vuitton.

Тим часом Том носив зелені штани і чорний джемпер.

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Зендея та Том Голланд

Раніше Голланд розповів, чому він тримає свої стосунки з коханою такими приватними. Актор сказав, що його зв’язок із Зендеєю є "найсвятішим для нього".

Знаменитості тримали свій роман подалі від уваги публіки, оскільки вони вперше були пов’язані у 2017 році після того, як знялися у фільмі про Людину-павука.

Офіційно британський актор підтвердив стосунки у листопаді 2021 року.

Зендея та Том Голланд

Нагадаємо, Зендея надихнулася культовою стрижкою Дженніфер Еністон з 90-х.

Також Фокус писав про 27-й день народження Зендеї.