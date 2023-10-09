Зендея та Том Голланд вирушили на побачення в Лондоні (фото)
"Спайдермен" ніжно цілував руку коханої під час прогулянки осіннім парком.
27-річний британський актор Том Голланд та американська акторка Зендея, 27, сходили на побачення в Лондоні. Про це пише Daily Mail.
Зірки "Людини-павука" не могли відвести руки одне від одного, коли насолоджувалися прогулянкою у столиці Великобританії. Закохані гуляли парком на заході Лондона з двома охоронцями, коли Зендея підходила до коханого, а він обіймав її.
Пізніше "Спайдермен" поцілував їй руку, коли вони провели час разом під час романтичної прогулянки.
Зендея була в сірому укороченому джемпері та простих чорних штанах.
Вона доповнила свій осінній образ сумочкою через плече Louis Vuitton.
Тим часом Том носив зелені штани і чорний джемпер.
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Раніше Голланд розповів, чому він тримає свої стосунки з коханою такими приватними. Актор сказав, що його зв’язок із Зендеєю є "найсвятішим для нього".
Знаменитості тримали свій роман подалі від уваги публіки, оскільки вони вперше були пов’язані у 2017 році після того, як знялися у фільмі про Людину-павука.
Офіційно британський актор підтвердив стосунки у листопаді 2021 року.
Нагадаємо, Зендея надихнулася культовою стрижкою Дженніфер Еністон з 90-х.
Також Фокус писав про 27-й день народження Зендеї.