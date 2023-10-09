Джеймі Лі Кертіс і Арнольд Шварценеггер об'єдналися через 30 років

"Правдива брехня" — єдиний фільм, коли Кертіс і Шварценеггер знімалися разом, проте вони зберегли теплі стосунки.

64-річна американська акторка і письменниця Джеймі Лі Кертіс поділилася знімком в Instagram, на якому позує в обнімку з 75-річним Арнольдом Шварценеггером. 30 років тому актори зіграли чоловіка і дружину в блокбастері "Правдива брехня".

Цього разу вони возз'єдналися заради благодійності. Зірки продемонстрували свою підтримку некомерційної організації After-School All-Stars, що працює над усуненням розриву в можливостях для молоді з низькими доходами. Місія організації — "надавати комплексні позакласні програми, які забезпечать безпеку дітей і допоможуть їм досягти успіху в школі та житті".

На заході Кертіс була одягнена в німецьку сукню і вінок із квітів, що, очевидно, було частиною теми заходу. Арнольд же вибрав більш традиційну чорну футболку, яка поєднувалася з шортами і високими шкарпетками.

Разом із ними на фото можна побачити шеф-кухаря Ганса Рокенвагнера, який був у костюмі в німецькому стилі. Він очолював відомі ресторани в Німеччині, Швейцарії, Чикаго та Лос-Анджелесі.

Прем'єра бойовика "Правдива брехня", написаного і поставленого Джеймсом Кемероном, відбулася в кінотеатрах 15 липня 1994 року, і була надія, що він увійде до числа найкращих літніх блокбастерів. На момент дебюту його називали першим фільмом вартістю понад 100 мільйонів доларів.

За сюжетом Шварценеггер зіграв Гаррі Таскера, агента уряду США, який щосили намагається поєднати своє подвійне життя шпигуна з обов'язками сім'янина. Для своєї дружини Гелен Таскер (Кертіс), яка нічого не підозрює, і їхньої доньки Дани (Еліза Душку) Гаррі Таскер — всього лише продавець програмного забезпечення, який часто буває у відрядженнях. Але насправді Гаррі служив секретним агентом сектора "Омега", надсекретного контртерористичного агентства США.

Хоча він і не став масовим блокбастером, як сподівалися, зрештою "Правдива брехня" зібрала у світовому прокаті 378 мільйонів доларів, що зробило його третім за прибутками фільмом 1994 року.

За свою гру Кертіс отримала премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у мюзиклі або комедії та премію "Сатурн" за найкращу жіночу роль, а Кемерон — премію "Сатурн" за найкращу режисуру.

Раніше Фокус писав про те, як Шварценеггер відгукується про свою нинішню подругу Гізер Мілліган, з якою разом уже 10 років.