Принц Вільям і Кейт Міддлтон збираються в Бруней на королівське весілля

Раніше султан Брунею повідомив, що його син, принц Абдул Матін, якого називають найзавиднішим нареченим Азії, одружиться в січні 2024 року.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон можуть опинитися у списку гостей на королівському весіллі, яке відбудеться 2024 року в Брунеї. Про це пише Daily Mail.

Принц Абдул Матін зв'яже себе узами шлюбу з Анішею Ісою Калебіч у січні 2024 року. Принца називають одним із найкрасивіших принців Азії та найзавиднішим холостяком.

Принц і принцеса Уельські можуть бути серед присутніх на королівському весіллі.

У неділю султан Брунею оголосив, що його син, принц Абдул Матін, одружиться з Анішею Ісою Калебіч у січні 2024 року.

Принц Абдул Матін на весіллі сестри Фото: Instagram tmski

32-річний принц Абдул Матін — син султана і його колишньої другої дружини Хаджі Міріам Абдул Азіз.

Він наймолодший із трьох братів і сестер, які вже одружені.

Дві його старші сестри принцеси Фадзіла і принцеса Азема вийшли заміж у січні 2022 року і січні 2023 року відповідно.

Принц Абдул Матін із сестрою на її весіллі Фото: Instagram tmski

"За королівським наказом Його Величності султана Хаджі Хассанала Болкіаха Муіззаддіна Ваддаули з Брунею-Даруссалама палац оголосив про майбутнє весілля Його Королівської Високості принца Абдула Матіна та Аніші Іси Калебіч, яке відбудеться з 7 по 16 січня 2024 року", — йдеться в офіційному повідомленні.

Святкування, яке триватиме дев'ять днів, розпочнеться з церемонії одруження для отримання королівського командування, після чого відбудуться виступи музикантів королівського двору, щоб офіційно відзначити початок весілля.

Принц Абдул Матін

Урочиста церемонія одруження відбудеться 11 січня в мечеті Султана Омара Алі Сайфуддіна.

Після цього відбудеться королівський весільний прийом з розкішним банкетом, на якому візьмуть участь гості з усього світу.

Принц Абдул Матін Фото: Instagram tmski

Хоча це ще не підтверджено, цілком імовірно, що принц і принцеса Уельські будуть присутніми на весіллі принца Абдула Матіна та Аніші Іси Калебіч.

Султан і королева Брунею були на весіллі Вільяма і Кейт 2011 року. З огляду на цю історію, цілком імовірно, що вони надішлють запрошення членам британської королівської сім'ї на особливий день свого сина.

Крім того, обидві пари були присутні на весіллі спадкоємного принца Йорданії Аль-Хусейна бін Абдалли II і Раджви Аль Саїф у червні.

41-річна Кейт мала дуже стильний вигляд у приголомшливій сукні Elie Saab, виготовленій за індивідуальним замовленням, з довгими рукавами, високим коміром з рюшами і хитромудрими деталями на ліфі.

На вечірній прийом Кейт переодяглася в блискучу сукню від Jenny Packham, доповнивши її блискучими сережками Greville Chandelier, що належали покійній королеві, і тіарою "Lover's Knot" принцеси Діани.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про розкішне весілля брунейської принцеси. Вона кілька разів змінювала вбрання, а її букет був зроблений із золота з діамантами.