"Побажайте мені здоров"я": Наталка Денисенко поскаржилася на погане самопочуття (фото)

Актриса Наталка Денисенко раптово захворіла, у неї піднялася температура і з’явився кашель.

Українська актриса театру, кіно та дубляжу, дикторка, режисерка та телеведуча Наталка Денисенко раптово захворіла. Вона поскаржилася на погане самопочуття. Зірка розповіла шанувальникам, що після насиченого робочого графіку та стресу у неї піднялася висока температура. Про це вона розповіла у своїй Instagram-stories, повідомляє Daily News.kyiv.

У stories видно, що це — вечір і вона їде за кермом автомобіля.

"Їду в пробці з проб – температура 37,7. Стільки стресів, колосальне завантаження і віруси в осінньому повітрі б’ють по тілу", – поділилася з підписниками знаменитість.

Фото: Скриншот

Наталка Денисенко помітила, що в неї також з’явився кашель. Щоб знизити високу температуру акторка заварила вітамінний чай з малиною та випила ліки, адже часу на хвороби немає.

"Температура підіймається… Кашель більшає… Щось останні тижні по здоров’ю у мене капут. Збиралася завтра на шоу "Танцюй заради життя". Побажайте мені здоров’я", – написала Наталка.

Фото: Скриншот

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