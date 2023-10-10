Бʼянка Цензорі зʼявилася на публіці в сріблястому відвертому ансамблі (фото, відео)

Каньє Вест та його нова дружина відвідали Starbucks у Мілані.

28-річна Б’янка Цензорі продемонструвала відверте сріблясте боді з її фірмовими колготками, коли відвідала Starbucks у Мілані, Італія, зі своїм офіційним чоловіком Каньє Вестом, 46. Про це пише Page Six.

Працівниця компанії репера "Yeezy" приєдналася до нього, щоб випити кави в металевому образі, який складався з блискучих сріблястих колготок і відповідного боді із закрученою передньою частиною та вирізами, які оголювали декольте.

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Каньє Вест та Бʼянка Цензорі

Цензорі носила волосся у своєму традиційному стилі, зачесане назад.

Що стосується Каньє Веста, то він носив свій типовий повністю чорний аутфіт, покриваючи голову капюшоном та смакуючи італійську каву.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі

Лише нещодавно стало відомо, що епатажна пара уклала офіційний шлюб наприкінці 2022 року, всього за місяць після розлучення репера з Кім Кардашʼян, від якої у Веста підростають четверо дітей.

Нагадаємо, Каньє Вест змушує свою нову дружину дотримуватися особливих правил.

Також Фокус писав про автора екстравагантних аутфітів Бʼянки Цензорі.