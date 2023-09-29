Стало відомо, хто шиє провокаційні вбрання для Б'янки Цензорі

Команда витрачає на пошиття кожного нового ансамблю для Б'янки не більше одного дня.

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46-річний американський репер Каньє Вест має секретне ательє в Італії, яке шиє для його передбачуваної дружини, 28-річної Б'янки Цензорі, її відверте вбрання, повідомляє Page Six.

"Усе, що він хоче зробити, вони можуть зробити. Насправді він просто робить це на місці. Вони просто купують колготки, стилізують їх і кроять на Цензорі... Зазвичай вони купують Wolford", — заявила журналістам Мовалола Огунлесі, лондонська дизайнерка нігерійського походження, яку Вест найняв 2020 року для Yeezy Gap.

Вона додала, що деконструйовані образи панчішно-шкарпеткових виробів створюються під керівництвом Веста і Цензорі Лаура Бехам із цюріхського дизайнерського колективу Proto-types, яка використовувала перероблений одяг від Yeezy — модної лінії Веста, що породила неіснуючу співпрацю з виробництва кросівок з Adidas. — у колекції весна 2024 року. Коли Бехам попросили прокоментувати співпрацю з парою, вона обмежилася текстовим повідомленням із сердечком.

За словами іншого дизайнера, який побажав залишитися невідомим, команда Каньє створює будь-який, навіть найнеймовірніший ансамбль за день.

"Вони проєктують його, і у них є власна команда, яка створює все за день", — сказав другий дизайнер, який працював з Вестом, але побажав залишитися невідомим.

Каньє і Б'янка, за чутками, одружилися в січні 2023 року і відтоді стали найепатажнішою парою. З червня вони часто з'являлися в Токіо, Берліні, Флоренції та Венеції, і вбрання Цензорі шокували консервативних громадян. Вона з'являлася в обтислих, іноді дуже прозорих боді і ледь помітних топах і бюстгальтерах з колготок.

Після того як на початку вересня Цензорі бачили, як вона виходила з готелю у Флоренції в прозорих колготках тілесного кольору і з фіолетовою подушкою перед грудьми, дехто, зокрема комік Кеті Гріффін, запитував себе, а чи не "контролював" Каньє свою дружину.

Але Огунлесі, яка створювала образи для Кардаш'ян та її доньки Норт Вест, наполягає на тому, що Цензорі і репер працюють у тандемі:

"Бьянка має право голосу в тому, що вона хоче носити. Усе, що вона носить, насправді створено нею та Йе. Вони хочуть показати людям, що ви можете зробити це самостійно. Це цілком досяжна річ — колготки. Колготки можна розрізати і зшити — якщо не вийде, можна надіти іншу пару".

Сама Огунлесі нашвидкуруч зібрала костюм Цензорі з чорної стрічки для травневої фотосесії "менш ніж за годину". Він складався з квадратної стрічки, що закриває груди Цензорі, смужки над її інтимними місцями і хрестоподібної форми, що оголює сідниці.

"Було дуже складно зробити це з тканиною через її обмеження. Ми просто взяли чорну стрічку і створили образ з її допомогою", — сказала дизайнерка.

Огнулесі додала, що відмова багатьох модних брендів співпрацювати з Каньє через його скандальні антисемітські висловлювання не вибила репера з колії. У нього достатньо коштів і незалежності, щоб самому проєктувати і створювати речі для дружини, про які говорять багато і активно.

Тим часом в Італії пару вже попередили про неприпустимість появи на вулиці в тому, у чому вони виходять, а у Венеції розпочали розслідування після того, як американська пара вдалася до любовних утіх на очах у інших туристів.

Раніше Фокус писав, що друзі Б'янки Цензорі розповіли, як вона змінилася поруч із репером. У свою чергу дівчина дуже різко відповіла їм.