Італійська влада відреагувала на скандальні виходи Каньє Веста і Б'янки Цензорі

Американська пара два місяці випробовувала терпіння італійців, порушуючи загальноприйняті правила поведінки в католицькій країні.

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46-річний американський репер Каньє Вест і його 28-річна ймовірна дружина Б'янка Цензорі, які майже два місяці епатували консервативну італійську публіку своїми скандальними виходами і поведінкою, отримали попередження від влади Флоренції. У цьому місті вони бували найчастіше, і саме тут дівчина вигулювала своє найвульгарніше вбрання, пише Daily Mail.

Чиновники міського туристичного бюро попередили пару, щоб вони поважали закони суспільної порядності, і наголосили на гаслі міста: "Насолоджуйтесь і поважайте Флоренцію".

"Флоренція — не пляжний заклад: ваш одяг (і поведінка) має бути пристойним, а будь-які порушення караються штрафом у 500 євро. Я б хотіла нагадати Каньє і його дружині, що вони фактично порушили кодекс "Насолоджуйтесь і поважайте Флоренцію". Їхня поведінка виходить за рамки цього, і особливо у випадку з Венецією, де їх бачили на човні, які, ймовірно, займаються сексуальною діяльністю. Італія — не таке місце. Ми нагадуємо їм про кодекс "Насолоджуйтесь і поважайте Флоренцію" — він нагадує відпочивальникам не забувати про те, що таке неправильна поведінка, а також про те, якими є "хороші практики", що дають змогу правильно жити в місті та краще організовувати своє перебування. Лише в такий спосіб можна буде гарантувати громадянське співіснування та захист прав кожного з нас, поважаючи навколишнє середовище, мистецьку спадщину і самобутність Флоренції, міста, що було колискою Відродження і є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО", — заявив старший туристичний інструктор Андреа Джордані з офісу з туризму та просування у Флоренції.

У згаданому кодексі перелічено низку пунктів, у яких ідеться про те, що заборонено сидіти на вулицях, цвинтарях, на сходах сходів, пам'ятників і церков, уникати "перебільшених ігор" і жартів, а також викликати небезпеку або страх у громадських місцях.

Графіті, сміття і галаслива поведінка також заборонені.

Тим часом поліція Венеції розслідує інцидент, коли Каньє сидів у човні з оголеними сідницями, а Бьянка стояла на колінах перед ним. На інших зображеннях американський репер був помічений сидячим на задньому сидінні річкового таксі, а його партнерка поклала голову йому на коліна.

Крім того, Каньє також потенційно порушував італійські закони про тероризм, з'являючись на публіці із закритим обличчям. Носіння одягу, в якому "людину важко ідентифікувати", карається штрафом у розмірі до 2000 євро, а поліція може зупинити будь-кого, хто вдягнений таким чином.

Раніше Фокус писав, що Каньє влаштував Б'янці фотосесію просто на жвавій вулиці Флоренції. На дівчині було білизняне боді і щільні колготки.