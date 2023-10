Кіану Рівз зі своєю рок-групою Dogstar випустили перший за 23 роки альбом

Презентація альбому відбудеться сьогодні, 10 жовтня, у Нью-Йорку.

Інді-рок-гурт Dogstar, у якому грає і голлівудська зірка Кіану Рівз, випускає перший за останні 23 роки альбом, який називається "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees", повідомляє See News. Диск випущено на власному лейблі гурту Dillon Street Records.

Загалом же це — третій студійний альбом музикантів. Друга платівка колективу, "Happy Ending", побачила світ 2000 року.

Кіану знову грає на бас-гітарі разом із гітаристом/вокалістом Бретом Домроузом і барабанщиком Робертом Мейлхаусом.

До альбому увійшли раніше випущені сингли Everything Turnsaround", "Breach", "Glimmer", "Somewhere Between the Power Lines" та інші треки.

Під час короткого, але яскравого існування в нульових і на початку 2000-х Dogstar привернула до себе великий міжнародний інтерес, багато в чому завдяки участі Рівза. Починаючи з випуску 1996 року чотиритрекового EP "Quattro Formaggi", тріо гастролювало світом, вибороло місце на фестивалі в Гластонбері, виступало на розігріві в Девіда Бові та Бон Джові. Концерт у Японії 2002 року став останнім виступом колективу в такому складі.

Тепер трійця знову гастролює на підтримку нового лонгплею. Цього тижня Dogstar розпочали другий етап свого туру містами, який включає концерти в Сент-Луїсі, Колумбусі, Ніагрі, Лос-Анджелесі, Чикаго, Детройті, Торонто, Брукліні, Бостоні, Атланті, Нешвіллі та інших місцях.

"Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees" складається з 12 треків і буде представлений у вигляді глобальної прямої трансляції з концерту альтернативного рок-гурту 10 жовтня в The Capitol Theater у Порт-Честері, штат Нью-Йорк.

