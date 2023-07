Група Кіану Рівза випустила пісню та вперше за 23 роки запише новий альбом (відео)

Гурт Рівза Dogstar збирається в тур по США та Японії. Новий альбом під назвою Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees вийде 6 жовтня.

Гурт Кіану Рівза Dogstar анонсував перший за 23 роки альбом і випустив музичне відео. Крім Рівза, який грає на бас-гітарі, до гурту також входять його друзі Роберт Мейлгаус, Брет Домроуз і Грегг Міллер. Про це пише NME.

Рокгурт Кіану Рівза Dogstar підтвердив, що випустить свою першу нову музику за 23 роки з новим альбомом і заголовним синглом.

Гурт уже випустив "веселу літню пісню" Everything Turns Around 19 липня, зігравши її наживо в клубі The Roxy в Голлівуді напередодні ввечері.

Нова пісня групи Кіану Рівза Dogstar

Разом із випуском свого альбому Dogstar оголосив про турне, яке розпочнеться 10 серпня та триватиме до кінця 2023 року. Загалом він відіграє 25 концертів у США та Японії.

Анонс нового альбому й турне викликав ажіотаж серед шанувальників гурту, тож учасники написали в Instagram: "Спасибі всім за добрі коментарі. Ми дуже раді такому відгуку. Чесно кажучи, ми такого не очікували. Це змушує нас хотіти грати ще більше. Ще раз спасибі за те, що ви такі терплячі з нами. У нас дійсно найкращі, найвідданіші шанувальники!".

Гурт Кіану Рівза було засновано 1992 року. Вона проіснувала до 2002 року та розпалася. Точніше друзі просто перестали писати пісні й давати концерти. Тож возз'єднання буде тріумфальним.

Назву команда отримала на честь однойменної зірки (відомої також як Сіріус), проте спершу гурт виступав під вивіскою Small Fecal Matter, а згодом — BFS (Big Fucking Shit або Big Fucking Sound, як жартував сам Рівз).

За час свого існування Dogstar випустили два альбоми "Our Little Visionary" (1996) і "Happy Ending" (2000), домігшись помірного успіху. Хлопці виступали на розігріві в Bon Jovi й Девіда Бові.

У 2017 році на шоу Джиммі Феллона Рівз розповідав, що ідея створити гурт у нього виникла спонтанно.

"Знаєте, як буває, ви починаєте репетирувати в гаражі, потім починаєте писати свої пісні, потім думаєте: "Так давайте вийдемо та будемо їх виконувати!". А потім ви думаєте: "А чи не поїхати нам у тур?". І ось ти вже їдеш по країні й даєш концерти", — жартував Рівз.

А в інтерв'ю музичному журналу Entertainment Weekly зірка "Джона Віка" розповідав, яка музика та які гурти йому подобаються. Це класика британського й американського панк-року, постпанк і хардкор-панк.

"Fugazi, The Ramones, Exploited, Discharge, ранній Елвіс Костелло, The Clash, Violent Femmes, Joy Division, Minor Threat і Bad Brains. Це безперечно ті гурти, які мене самого надихнули зайнятися музикою", — розповідав Кіану Рівз, назвавши свою улюблену пісню. Це "Love Will Tear Us Apart".

Утім, в актора є ще одна пристрасть. Він любить мотоцикли та воліє пересуватися саме на них. У нього навіть є власна компанія з їхнього виробництва Arch Motorcycle. Мотоцикли цієї марки з'являлися в культовій грі Cyberpunk 2077, де одну з головних ролей виконував і сам Кіану Рівз.