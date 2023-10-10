Радник Кейт Міддлтон назвав її секретні прийоми у спілкуванні з людьми

Усі, кому довелося працювати з Кейт Міддлтон, не приховують, що це була чудова взаємодія.

41-річна принцеса Уельська Кейт давно завоювала любов британців тим, що завжди під час своїх виходів на публіку тримається з гідністю, але ніколи не демонструє зверхність. Під час заходів та численних відвідувань шкіл, лікарень та інших організацій, патроном яких є, Кетрін знаходить потрібні слова, щоб підтримати кожного. За словами радника принцеси професора Пітера Фонагі, виконавчого директора благодійної організації Анни Фрейд, усім, хто працював із дружиною принца Вільяма, це дуже подобалося, оскільки вона вміє знайти підхід до кожного, пише Hello.

Фонагі, який є одним з її консультантів у Центрі раннього дитинства Королівського фонду, каже, що вона — "блискуча людина в спілкуванні".

Так, принцеса дуже спостережлива.

"Вона сиділа за столом із дітьми і добре проводила час, коли одна дитина запитала її: "За яку команду ви вболіваєте?" Я бачив її, ніби дивився, чи збирається вона відповісти, чи ні. Потім вона сказала "Челсі", і я не впевнений, правда це чи ні, але це було абсолютно правильне слово, яке можна було сказати цій дитині. Тільки потім я помітив, що в одязі хлопця були кольори "Челсі"", — згадує професор.

Принцеса вміє знайти підхід до людей будь-якого віку Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Чоловік додав, що принцеса виявляє щирий інтерес до тих, кого вона зустрічає під час своїх публічних візитів.

"Вона просто блискуча людина у спілкуванні з людьми. Якби вона була клінічним психологом, ви б хотіли піти до неї на терапію, тому що ви б відчули, що, якщо вона зацікавлена у вас, вона справді зацікавлена у вас, а не думає про щось інше. І як дослідник я б сказав, що її справжній талант — це творчість. Вона дуже винахідлива. Я думаю, вона привнесла це зі свого попереднього навчання".

Кетрін спілкується на рівних з усіма

У січні цього року Кейт представила кампанію Shaping Us, щоб підкреслити важливість підтримки маленьких дітей і тих, хто про них піклується, приділяючи особливу увагу психічному здоров'ю. Проєкт, який вона називає "справою всього свого життя", перебуває в розробці вже кілька років. У 2015 році Кетрін очолила кампанію Heads Together, яку проводить Королівський фонд у партнерстві з Анною Фрейд.

"Мені здавалося, що з усіх керівників, які брали участь у той час, саме вона розумілася на психічному здоров'ї. Вона дійсно це зрозуміла, і інтерес віку від 0 до 5 років і підтримка раннього батьківського інтересу, очевидно, так само важливі, як і зміцнення психічного здоров'я дітей, як і все інше з погляду профілактики. Тому я думаю, що це сфера, в якій об'єдналися її інтереси в галузі психічного здоров'я та зміцнення психічного здоров'я, а також у ранньому дитинстві. Я думаю, що частиною її амбіцій щодо створення кращого суспільства є також створення кращого суспільства для благополуччя. Іншими словами, запобігання психічним захворюванням", — зазначає Фонагі.

Кейт зустрічалася з групою з восьми експертів з академічних кіл, науки і сфери раннього дитинства, щоб надати підтримку і дати поради щодо її роботи в Центрі раннього дитинства Королівського фонду, включно з професором Фонагі:

"Мене це інтригує: вона пропонує нові ідеї та різні способи ведення справ, а також наголошує на важливих аспектах розвитку дітей, про які вона читає, чує, спостерігає і хоче долучатися та просувати. Тому її дуже цікавить, наприклад, те, як різні культури виховують своїх дітей по-різному, але однаково ефективно. І я думаю, що в неї є можливість просувати множинність догляду за дітьми, а не просто один метод, що підходить усім".

Раніше Фокус писав, що Кейт зіграла в регбі в інвалідному візку.