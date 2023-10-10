"Вони мене не підтримують": актор Павло Вишняков розповів про родичів із Білорусі

За словами актора Вишнякова, у спілкуванні з родичами з Білорусі тема війни Росії проти України — табу.

Білоруський і український актор театру і кіно Павло Вишняков розповів, як його рідні з Білорусі ставляться до війни в Україні і до того, що він уже багато років живе в Києві. Про це він 10 жовтня повідомив в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, він продовжує спілкуватися зі своїми білоруськими родичами. Однак у розмовах вони не зачіпають тему війни. Актор вважає, що таким чином вони можуть зберегти хоч якийсь зв'язок. "Вони мене не підтримують", — зізнався Вишняков.

До війни РФ проти України Павло був затребуваним актором, але з 24-го лютого 2022 року його життя кардинально змінилося. Він свідомо відмовився від зйомок і заснував благодійний фонд, який допомагає українським військовим, парамедикам і дітям.

Павло розповів, що переїхав до України ще 2015 року. До цього він жив у Білорусі та неодноразово бував у Російській Федерації, однак залишатися там не захотів.

"За два роки до цього (до переїзду — ред.) ми знімали в Києві серіал, і я на власні очі бачив, що відбувається на Майдані, за що і проти кого борються українці. Але коли після зйомок поїхав у Білорусь і Росію, то почув, як там спотворюють інформацію, як у російських ЗМІ брешуть про події в Україні. Тоді зрозумів, що жити в РФ не хочу", — повідомив Вишняков.

Що відомо про Павла Вишнякова

Павло Михайлович Вишняков — білоруський та український актор театру і кіно. Народився 10 червня 1983 року в місті Могильов, Білорусь. Був актором актор Білоруського державного музичного театру, Національного академічного театру ім. Янки Купали та Національного академічного драматичного театру М. Горького.

Фото: Вiкiпедiя

Він зіграв у таких фільмах і серіалах, як "Опер за викликом", "Співачка", "Повернення Мухтара", "Квочка", "Жіночі секрети", "Жіночий лікар", "Суд іде!", "Під захистом", "Запитайте в осені" та інших.

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