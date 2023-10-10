Лілія Ребрик чекає на третю дитину: телеведуча опублікувала зворушливі фото

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик повідомила, що вагітна втретє.

Лілія Ребрик, українська телеведуча та зірка шоу "Танці з зірками", сповістила, що вагітна від Андрія Дикого втретє. Ребрик опублікувала зворушливі фото разом із коханим та доньками у соцмережах.

Лілія Ребрик недавно відповідала на питання прихильників, чи наважиться знову стати мамою. Зірка не могла дати точної відповіді, хоча зізнавалися, що була б рада. Звісно, пара також поділилася, що розраховує на хлопчика, адже дівчат в них вже двоє.

І от телеведуча сповістила радісну новину, опублікувавши кілька знімків. Лілія Ребрик оприлюднила на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram свіжі фотографії, та дала зрозуміти, що знаходиться на останніх термінах вагітності.

У дописі до публікації вона написала: "Жити життя. Любити життя. Носити під серцем — життя. Нове життя!".

Лілія Ребрик повідомила про третю вагітність

Для фото Лілія Ребрик позувала разом із коханим, Андрієм Диким та двома доньками: Діаною та Поліною.

Нагадуємо, що після початку повномасштабної війни в Україні Лілія Ребрик втратила роботу на телебаченні.

Також вона гастролювала разом з театром.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий познайомились на шоу "Танці з зірками". У 2011 році телеведуча та хореограф одружилися.

У 2012 році в них народилась донька Діана, через шість років – Поліна.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Коли пара відмічала річницю весілля у 2022 році, Лілія написала зворушливий пост: "За ці роки ми будували дім, облаштовували затишок, народжували дітей, ставали старшими, досвідченішими, мудрішими, але кохали, сміялися, плакали, танцювали так, як ніби вперше зустрілися. І найголовніше — робили все завжди разом".

"Як і всі люди, ми сперечалися, сварилися, ображалися, але все це тільки зміцнювало наше кохання", — зазначила Лілія.

А після початку війни зірка повідомила, що лишиться в Україні та не поїде за кордон разом із дочками. Вона сказала, що не бачить у цьому сенсу і вважає, що в Україні вона буде більш корисною для своєї країни.

Нагадаємо, раніше відома співачка Надя Дорофеєва із гумором відреагувала на чутки про свою вагітність.