Принцеса Беатріс прийшла на гала-вечір у розкішній мереживній сукні (фото)

До сукні королівська особа підібрала туфлі в тон і стильний жакет.

35-річна принцеса Беатріс та її 39-річний чоловік Едоардо Мапеллі Моцці відвідали гала-концерт "Мистецтво бажань" у лондонському готелі The OWO Raffles, пише Hello.

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На заході племінниця британського короля з'явилася в ефектній блідо-блакитній мереживній довгій сукні від Self-Portrait. Вона доповнила її туфлями Ralph & Russo в тон, а чорний клатч Postbox, прикрашений фіолетовими і чорними візерунками, додав контрасту. На плечі принцеса накинула білий жакет у стилі букле і з ланцюжком. Її каштанове волосся, зібране в недбалий хвіст, давало змогу виділити ефектні сережки.

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Палітра макіяжу, що підкреслює природні відтінки, в поєднанні з легким димчастим макіяжем очей і ніжно-рожевими губами завершила образ Беатріс.

Едоардо був у строгому темно-синьому костюмі в поєднанні з білосніжною сорочкою. Текстурована блакитна краватка і темно-сині лофери доповнювали його чепурний зовнішній вигляд.

Гала-концерт, організований організацією Art of Wishes і знаменитим аукціонним домом Christie's, став зібранням любителів мистецтва, філантропів і вершків світу знаменитостей. Серед присутніх були телеведучий Вернон Кей, сенсація TikTok Еббі Робертс і відомий стиліст Іві Гендерсон.

Раніше Фокус писав про те, що принцеса Беатріс разом з чоловіком кількома тижнями раніше відвідали відкриття готелю, де проходив гала-концерт.