Меган Маркл і принца Гаррі розкритикували за кортеж із семи машин

Герцоги Сассекські позиціонують себе, як захисників екології, але водночас користуються машинами на бензині і літають приватними літаками, незважаючи на критику.

Принц Гаррі та Меган Маркл, незважаючи на свої заяви про те, як вони переживають за навколишнє середовище, вибрали кортеж із семи машин, щоб проїхати один квартал у Нью-Йорку, куди вони прибули на виступ з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я. Про це пише Daily Mail.

Герцог і герцогиня Сассекські проїхали в супроводі поліції кварталом, щоб бути присутніми на фестивалі Всесвітнього дня психічного здоров'я в Нью-Йорку. Це перший раз, коли пара з'явилася разом у Нью-Йорку після горезвісної "майже катастрофічної" автомобільної "погоні" в травні.

Меган Маркл і принц Гаррі на саміті в Нью-Йорку

Герцог і герцогиня Сассекські виїхали з гаража біля готелю Equinox у Гадсон-Ярдс, звернувши наліво на 33-й вулиці, як це передбачено вулицею з одностороннім рухом, тільки для того, щоб опинитися в іншому гаражі на 33-й — за 200 футів від першого.

Ескорт принца Гаррі

Колону еко-свідомої пари з семи ненажерливих бензинових затемнених позашляховиків супроводжував ескорт поліції Нью-Йорка на вулицях Мангеттена.

Після короткої поїздки пара провела групову дискусію на фестивалі Всесвітнього дня психічного здоров'я, що стало їхнім першим особистим заходом для їхньої благодійної організації Archewell Foundation.

Меган Маркл і принц Гаррі на саміті в Нью-Йорку Фото: Getty Images

Саміт із психічного здоров'я, на якому до пари приєдналися ведучий шоу Today Карсон і головний хірург США доктор Вівек Мерті, став першим спільним виступом пари в Нью-Йорку після їхнього виступу на премії Women of Vision.

Тоді вони заявили, що їх переслідували папараці. Тож цього разу Гаррі та Меган, схоже, вжили суворих заходів для забезпечення своєї безпеки — їхній парк позашляховиків на захід супроводжував ескорт поліції Нью-Йорка.

У вівторок пара виглядала незворушною і посміхалася, коли вони прибули на майданчик Hudson Yards.

42-річна Меган прибула на саміт у білому піджаку Altuzarra з відкритими плечима за 987 доларів, відповідними білими штанами і туфлями на підборах, а її 39-річний чоловік був одягнений в елегантний темно-синій костюм.

Проте, пара, схоже, стала емоційною, щойно захід розпочався, і вони підтримали батьків, які розповідали трагічні історії, пов'язані з їхніми дітьми зі сцени.

Далі Меган поділилася своїми побоюваннями за своїх дітей, які ростуть в епоху, коли соціальні мережі відіграють таку велику роль у житті кожної людини.

"Як батьки, хоча наші діти ще дуже малі, їм два з половиною і чотири з половиною роки... але соціальні мережі не зникнуть", — продовжила вона.

Нагадаємо, раніше, дорогою з Лос-Анджелеса, Меган Маркл зробила селфі з фанатами.