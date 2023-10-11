Меган Маркл зʼявилася в сережках з особливим камінням (фото)
Королівська персона продемонструвала образ у пастельних тонах під час нещодавньої публічної появи, додавши до нього особливі аксесуари.
Меган Маркл зʼявилася на публіці в сережках на замовлення. Про це повідомляє Royal Fashion Police.
Принц Гаррі з дружиною відвідали напередодні "Батьківський саміт фонду Archewell: психічне здоров'я в цифрову епоху" під час фестивалю Всесвітнього дня психічного здоров'я проєкту Healthy Minds 2023 10 жовтня.
На публіці колишня американська акторка зʼявилася у вовняному блейзері з оголеними плечима відтінку слонова кістка за $2,195 від бренду ALTUZARRA.
На герцогині Сассекській були широкі штани Bendix за $1,275 того ж бренду.
А на ногах дружини сина британського короля були бежеві туфлі-човники за $695 від бренду AQUAZZURA.
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Волосся Меган було укладене в елегантну зачіску.
Доповнили образ у пастельних тонах лаконічна підвіска та сережки Spear зі смарагдом та сапфірами від Sarah Hendler Fine Jewelry. Їх дизайнери прикрас виконали спеціально на замовлення королівської персони.
"Меган Маркл сьогодні на фестивалі Всесвітнього дня психічного здоров'я "Проєкт здорового розуму" у сережках, створених спеціально на замовлення, Pave Center Spear Dangle Studs. Я створила кожну сережку з каменями її первістка Арчі", — коментує авторка прикраси.
Нагадаємо, Меган Маркл висловилася про материнство.
Також Фокус писав про випадкову зустріч Меган Маркл з фанатами у Лос-Анджелесі.