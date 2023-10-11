Меган Маркл зʼявилася в сережках з особливим камінням (фото)

Королівська персона продемонструвала образ у пастельних тонах під час нещодавньої публічної появи, додавши до нього особливі аксесуари.

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Меган Маркл зʼявилася на публіці в сережках на замовлення. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Принц Гаррі з дружиною відвідали напередодні "Батьківський саміт фонду Archewell: психічне здоров'я в цифрову епоху" під час фестивалю Всесвітнього дня психічного здоров'я проєкту Healthy Minds 2023 10 жовтня.

На публіці колишня американська акторка зʼявилася у вовняному блейзері з оголеними плечима відтінку слонова кістка за $2,195 від бренду ALTUZARRA.

На герцогині Сассекській були широкі штани Bendix за $1,275 того ж бренду.

А на ногах дружини сина британського короля були бежеві туфлі-човники за $695 від бренду AQUAZZURA.

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Волосся Меган було укладене в елегантну зачіску.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Доповнили образ у пастельних тонах лаконічна підвіска та сережки Spear зі смарагдом та сапфірами від Sarah Hendler Fine Jewelry. Їх дизайнери прикрас виконали спеціально на замовлення королівської персони.

Меган Маркл Фото: Getty Images

"Меган Маркл сьогодні на фестивалі Всесвітнього дня психічного здоров'я "Проєкт здорового розуму" у сережках, створених спеціально на замовлення, Pave Center Spear Dangle Studs. Я створила кожну сережку з каменями її первістка Арчі", — коментує авторка прикраси.

Меган Маркл

Нагадаємо, Меган Маркл висловилася про материнство.

Також Фокус писав про випадкову зустріч Меган Маркл з фанатами у Лос-Анджелесі.