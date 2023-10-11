Меган Маркл появилась в серьгах с особыми камнями (фото)

Королевская персона продемонстрировала образ в пастельных тонах во время недавнего публичного появления, добавив к нему особые аксессуары.

Related video

Меган Маркл появилась на публике в серьгах на заказ. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Принц Гарри с женой посетили накануне "Родительский саммит фонда Archewell: психическое здоровье в цифровую эпоху" во время фестиваля Всемирного дня психического здоровья проекта Healthy Minds 2023 10 октября.

На публике бывшая американская актриса появилась в шерстяном блейзере с обнаженными плечами оттенка слоновая кость за $2,195 от бренда ALTUZARRA.

На герцогине Сассекской были широкие брюки Bendix за $1,275 того же бренда.

А на ногах жены сына британского короля были бежевые туфли-лодочки за $695 от бренда AQUAZZURA.

Важно

Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали за кортеж из семи машин

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Волосы Меган были уложены в элегантную прическу.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Дополнили образ в пастельных тонах лаконичная подвеска и серьги Spear с изумрудом и сапфирами от Sarah Hendler Fine Jewelry. Их дизайнеры украшений выполнили специально по заказу королевской персоны.

Меган Маркл Фото: Getty Images

"Меган Маркл сегодня на фестивале Всемирного дня психического здоровья "Проект здорового разума" в серьгах, созданных специально на заказ, Pave Center Spear Dangle Studs. Я создала каждую сережку с камнями ее первенца Арчи", — комментирует автор украшения.

Меган Маркл

Напомним, Меган Маркл высказалась о материнстве.

Также Фокус писал о случайной встрече Меган Маркл с фанатами в Лос-Анджелесе.