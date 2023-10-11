"Кармічний портал доленосних подій": що астрологи кажуть про коридор затемнень 14-28 жовтня 2023 року

Коридор затемнень з 14 по 28 жовтня – це кармічний портал доленосних подій, який відкривається вже зараз і вимагає від нас еволюції.

Астрологиня Кристина Соколовська розповіла, чого нам очікувати від коридору затемнень, що наближається, а також дала рекомендації щодо поведінки у цей період.

Чого очікувати від коридору затемнень 14-28 жовтня 2023 року?

За словами астрологині Кристини Соколовської, коридор затемнень – це кармічний портал доленосних подій, який відкривається вже зараз.

"Сезон затемнень вимагає від нас певної еволюції, а також лишати те, що нам вже не слугує. Це певна жертва, для того щоб ми розвивались. Для когось це можуть бути стосунки, для когось карʼєра, — розповідає астрологиня. Сезон затемнень прискорює вашу еволюцію вдесятеро, але потрібно діяти зараз. Йдеться про те, щоб бути відкритими до змін".

Також Кристина розповідає, що під час сонячного затемнення може знадобитися зробити стрибок у щось невідоме і навіть трохи страшне, а місячне затемнення показує, де ви повинні відпустити хватку та рухатися далі.

Ці затемнення, за словами астрологині, формують картинку нашого майбутнього півріччя. На емоційному рівні це може бути досить складним та напруженим часом, особливо дні 13 та 14 жовтня.

Кристина Соколовська рекомендує намагатися бути свідомими щодо своїх емоцій і фізичного здоров’я (берегти себе, не нервувати), мати підтримку, спілкуватись, щоб не відчувати самотність, а також реагувати на тривоги. Бо на ворога цей фон впливатиме максимально.

Також Фокус писав про знаки Зодіаку, яким слід бути обережнішими під час сонячного затемнення 14 жовтня