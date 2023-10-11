Шакіра показала сина, що підріс (фото)

Прихильники артистки здивувалися, як швидко виріс її спадкоємець.

46-річна колумбійська співачка Шакіра показала сина, що підріс. Знімком зі спадкоємцем Міланом зірка сцени ділиться у своєму Instagram з майже 90 млн підписників.

"На щастя, в цій студії є гамак і дуже приємні візити!" — зазначила Шакіра, показавши кадри своєї фотосесії.

На знімках колишня дівчина іспанського футболіста Жерара Піке, 36, постала в бежевому топі та широких штанах. На ногах співачки були білі кеди на високій платформі. А доповнили образ для фотосесії масивні сонцезахисні окуляри, джинсова куртка та срібні прикраси.

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Шакіра

На одному зі знімків зʼявився старший син Шакіри та її колишнього бойфренда Піке — 9-річний Мілан. Хлопчик позував у футболці з написом "Тупак" та фото американського репера, якого вбили у 1996 році.

Окрім Мілана, колишня пара виховує сина Сашу, якому 7 років.

Шакіра із сином Міланом Фото: Instagram shakira

"Вау, яке гарне фото з Міланом", "Мілан стає більшим з кожним днем, росте так швидко, Мілан у футболі Tupac найвипадковіша і найкрутіша річ, яку я сьогодні бачила", "Безмежно красива", — коментують свіжий знімок зі спадкоємцем прихильники колумбійської знаменитості.

Нагадаємо, Джиммі Батлер прокоментував чутки про роман з Шакірою.

Також Фокус писав про одкровення Шакіри щодо її стосунків з Жераром Піке.