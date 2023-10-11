Оля Полякова розповіла, чому злиться на чоловіка (відео)

Співачка та бізнесмен Вадим Буряковський одружені з 2004 року.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, чому сердилась на свого чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського. Своїми думками зірка сцени поділилася в новому випуску шоу "Дорослі дівчата", яке співачка веде з телеведучою Машею Єфросиніною.

Полякова зізналася, що свого часу чоловік змусив її вирішувати всі проблеми самостійно.

"Я вважаю, що він кинув мене на амбразуру. Це раніше сталося, не зараз. Він просто пішов від проблем і всі проблеми навалив на мене. Я злилася і продовжую на нього за це злитися", — розповіла мама двох дітей.

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Оля Полякова розповіла, чому злиться на чоловіка

Українська співачка та бізнесмен Вадим Буряковський одружені з 2004 року. Від їхнього союзу підростають дві доньки — Маша та Аліса. Наразі вони живуть та навчаються у Великобританії.

Втім, Полякова додала, що знає, що чоловік її кохає та "молиться на неї".

"Але я вічно незадоволена, мені вічно мало. Я зараз зрозуміла чому. Він покинув мене із проблемами: "Ну ти ж можеш вирішувати проблеми? От іди! Я поряд, я нікуди не подівся, я з тобою". І от я на нього зла", — розповіла українська знаменитість.

Оля Полякова з родиною

У свою чергу, Маша Єфросиніна розповіла, що злиться на свого чоловіка Тимура Хромаєва через те, що він сам прийняв рішення піти в ЗСУ після початку великої війни в Україні, залишивши на неї двох дітей та весь побут.

Маша Єфросиніна з чоловіком Фото: Instagram mashaefrosinina

Нагадаємо, Оля Полякова привітала з днем народження молодшу доньку Алісу.

Також Фокус писав про зустріч Святослава Вакарчука та чоловіка Маші Єфросиніної на передовій.