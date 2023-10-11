У Нью-Йорку виставили на продаж будинок мафіозі за $16,8 мільйона (відео, фото)

Наразі у маєтка – три власники.

У Тоні Тодт Хілл на Стейтен-Айленді (Нью-Йорк) — найвищій природній точці на східному узбережжі США — маєток площею понад три тисячі квадратних метрів, що колись належав босові злочинного клану Гамбіно "Великому Полу" Кастеллано, виставлено на продаж за $16,8 мільйона, повідомляє The New York Post.

За інформацією видання, Кастеллано почав будувати резиденцію з вісьмома спальнями після того, як 1976 року змінив свого зятя Карло Гамбіно на посаді дона синдикату. Він спроектував розкішну будівлю з портиком з колонами і круглою під'їзною доріжкою з фонтанами, щоб вона нагадувала Білий дім. Саме так його і називають в окрузі.

Будівництво чотириповерхового комплексу було завершене 1980 року, і злодій у законі називав його своєю домівкою до того, як його вбили 1985 року біля манхеттенського стейк-хауса Sparks за наказом Джона Готті, боса сім'ї Гамбіно.

Усунувши Кастеллано, Готті взяв на себе управління сім'єю і отримав прізвисько "Деппер Дон", перш ніж помер у в'язниці від раку 2002 року. На момент смерті йому виповнився 61 рік.

Востаннє будинок переходив із рук у руки 2000 року, коли Селім "Сал" Русі купив його за 3,1 мільйона доларів.

Зараз маєтком володіють три людини. З часів Кастеллано в ньому багато чого змінили.

Нині будинок налічує вісім спалень, причому кожна — зі своєю ванною кімнатою, має величезний балкон на задній стороні. У ньому є домашній кінотеатр, тренажерний зал, сауна, "особистий салон краси", винний льох, солярій, бібліотека, ліфт, автосалон на 13 автомобілів, а також критий і відкритий басейни.

Раніше Фокус писав, що мільярдер Віджая Малльї побудував величезний особняк на даху хмарочоса, але ніколи в ньому не був.