Тейлор Свіфт прийшла на прем'єру свого концертного фільму в сукні за $12 тисяч (фото)

Свій образ співачка доповнила діамантовими прикрасами.

33-річна американська співачка і авторка пісень Тейлор Свіфт відвідала прем'єру документального фільму-концерту "Eras Tour", присвяченого її грандіозному світовому турне. Захід відбувся в торговому центрі The Grove LA в Лос-Анджелесі, і артистка з'явилася на червоній доріжці в неймовірно розкішному вбранні, пише Hello.

Одна з найуспішніших виконавиць сучасності, 12-разова володарка премії "Греммі", обрала для появи на публіці блакитну квіткову сукню без бретельок від Oscar de la Renta за 11 990 доларів, з розкльошеним силуетом та сяючим подолом. Образ вона доповнила кольє і сережками з діамантами та босоніжками в тон вбранню.

Тейлор Свіфт на прем'єрі фільму-концерту Фото: Getty

Волосся співачки було укладене в елегантну зачіску, а що стосується макіяжу, то візажист наніс їй на повіки небесно-блакитні тіні, намалював чорні стрілки, а на губи додав яскраво-червону помаду.

За словами артистки, прем'єра концертного фільму викликала "безпрецедентний попит" на квитки.

На самому заході було забезпечено безпрецедентну безпеку, оскільки організатори побоювалися надмірної активності фанатів.

Фільм-концерт "Eras Tour" — це більше, ніж просто кінематографічний досвід. Це — подорож блискучою 17-річною кар'єрою Тейлор. Тільки попередній продаж квитків на нього вже приніс 100 мільйонів доларів. Картина буде доступна до перегляду тільки в кінотеатрах AMC з 13 жовтня.

Усе це підприємство є свідченням стратегічної проникливості Тейлор. Вона вела переговори безпосередньо з AMC, відмовившись від традиційних дистриб'юторів. У результаті документальний фільм показуватимуть усі кінотеатри AMC у США, а також ведуться переговори з іншими мережами кінотеатрів.

Останнє турне артистки обіцяє стати найкасовішим в історії, а доходи за нього — перевалити за мільярд доларів.

Раніше Фокус писав, що фанати Тейлор Свіфт влаштували хаос на весіллі Маргарет Куеллі.