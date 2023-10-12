Дієтологи назвали овоч, у якому більше вітаміну С, ніж у цитрусових

Цей знайомий усім овоч містить більше вітаміну С, ніж цитрусові. Він сприяє зміцненню імунітету, корисний для шкіри, волосся та допомагає контролювати вагу.

Перець ситний, містить мало калорій і багато вітаміну С. Коли ми говоримо про продукти, багаті на вітамін С, то зазвичай маємо на увазі цитрусові. Виявляється, перець, особливо червоний, удосталь містить клітковину, кальцій і калій, а кількість вітаміну С у ньому в три-п'ять разів вища, ніж в апельсинах та інших цитрусових. Про це пише Vogue.

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Якщо присутність вітаміну С в перці має низку переваг для шкіри та волосся, то високий вміст води та клітковини робить цей "фрукт" (так, бо технічно перець — це фрукт, а не овоч) низькокалорійним, що допомагає контролювати вагу. Не дивно, що багато дієтологів рекомендують включати його у свій раціон тим, хто хоче схуднути.

Користь перцю

Фото: Freepik

Відомо, що вітамін С зміцнює імунну систему і має сильну антиоксидантну дію, завдяки чому ефективно бореться з вільними радикалами, які відповідальні за старіння. Менше говорять про його переваги, коли йдеться про догляд за шкірою і волоссям. Розі Фернандес, експертка з догляду за волоссям, нагадує, що вітамін С важливий для виробництва колагену, "необхідного для здоров'я шкіри та волосся". Доктор Олів'є Куртен-Кларанс цитує дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, згідно з яким жінки, які споживають значну кількість вітаміну С, мають на шкірі значно менше зморшок. І пам'ятайте, що саме вживання щонайменше 5 порцій свіжих фруктів та овочів на день забезпечує організм необхідною кількістю вітаміну С.

Їжте перець на вечерю

Фото: Freepik

Харчові якості перцю поєднуються з різноманітністю способів його включення в раціон, хоча все ж таки краще вживати його в сирому або приготованому за дуже низької температури вигляді, оскільки тепло руйнує вітамін С.

Дієтологи рекомендують включати перець у свій раціон у різноманітних стравах і закусках.

Спробуйте перці з рисовою пастою, квасолею, цибулею, морквою та спаржею — страва з протизапальними властивостями.

Начинка з овочів із соусом із білих грибів і коричневим рисом басматі.

У сендвічі з цільнозернового хліба зі скумбрією.

Сирий в овочевому салаті, з макаронами або кіноа .

Використовуйте їх для приготування гаспачо.

Фото: Freepik

В ідеалі завжди віддавати перевагу свіжим овочам і фруктам та вживати їх у сирому вигляді, але дієтологиня Лаура Парада не відкидає використання консервованого перцю: "Це гарний варіант, якщо в нас немає свіжих продуктів", — каже вона. "Однак потрібно мати на увазі, що в цьому разі перець необхідно добре промити й очистити від рідини, в якій він зберігається. Крім того, кількість солі, що міститься в консервованому перці, має бути зменшена максимально".

Нагадаємо, 7 способів виявити та запобігти дефіциту вітаміну С.

Раніше Фокус писав про те, що є овочі, які слід їсти зі шкіркою, інакше ви втратите їхні переваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.