Відома українська фешн-блогер Аміна Ктефан підтримала Палестину

Про це блогерка написала у серії постів, та порівняла ХАМАС із "Азовом", але згодом видалила це порівняння через критику.

Поки продовжується протистояння Ізраїлю та ХАМАС, все більше селебріті висловлюються на підтримку тієї, чи іншої сторони. Так відома українська фешн-блогерка Аміна Ктефан, яка родом з Палестини, висловилась на підтримку своєї історичної Батьківщини. А в серії постів намагалась пояснити дії ХАМАС.

Дівчина одразу зазначила, що є наполовину палестинкою та у дитинстві часто їздила до родичів, підкресливши, що її "друга сім'я в Палестині все їх життя жили під ракетами, спостерігаючи за тим, як ізраїльтяни просто могли увірватись в дім і вбити тата/брата/дитину".

Аміна Ктефан Фото: Instagram Amina Ktéfan

"Бабусі та дідусі які живуть там — народились вже під час війни і не знають як це жити без неї. коли я приїжджала в Палестину в дитинстві, приїзд та від'їзд завжди були дуже страшними досвідами, бо на кордонах були ізраїльтяни, від яких не знаєш чого очікувати", — написала Аміна, сказавши, що кордони були закриті і колись спроби виїхати забрали в її родини тиждень.

Також вона підкреслила, що "не підтримує злочини проти цивільних ні зі сторони Ізраїлю, ні зі сторони Палестини".

В одному із постів Аміна, намагаючись пояснити, що таке ХАМАС, написала, що це "група, сформована звичайними громадянами, яким набридло жити в пригніченні. Якщо наводити приклад, то ХАМАС — це як український АЗОВ, десь лише десь радикальніше, бо умови та рівень війни там теж набагато радикальніше", — заявила блогерка.

Пост Аміни Ктефан Фото: Instagram Amina Ktéfan

Після критики у коментарях, вона видалила частину про "Азов".

Пост Аміни Ктефан Фото: Instagram Amina Ktéfan

В інших постах вона зазначила, що бойовики ХАМАС намагалися вирішити все "дипломатичним та мирним способом". Та розповіла про засновника організації Ахмеда Ясина, проте не написавши про те, що в 1991 р. його засудили до довічного ув'язнення за участь у вбивстві палестинців, які "співпрацювали з урядом Ізраїлю", і за замах на ізраїльських солдатів.

"Згодом XAMАС став керувати Газою. Ізраїль продовжував обстрілювати це місто", — вважає Ктефан.

Також блогерка зазначила, що "ХАМАС — це релігійна група, яка намагається дотримуватись норм Ісламу та не насміхатися над трупами, не вбивати неозброєних людей, жінок, дітей і т. д. це їх офіційна позиція та статут".

Аміна написала, що в Газі є інші озброєні групи, які можуть діяти не від імені Ісламу, і це не враховуючи взагалі те, що не всі палестинці є мусульманами".

Пост Аміни Ктефан Фото: Instagram Amina Ktéfan

"Не всі араби терористи, не всі терористи араби, не всі араби — віруючі мусульмани, не всі віруючі мусульмани — араби, запам‘ятайте це. А також запам‘ятайте, що якраз окупація Ізраїлем Палестини і породила ХАМАС", — резюмувала блогерка.

Також вона зазначила, що не підтримує ХАМАС і не підтримує насилля з обох боків.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року ХАМАС атакував Ізраїль з Сектора Газа. Кілька кібуців біло захоплено, сотні людей вбито, ще десятки були взяті в заручники.

Обстріли Ізраїлю та Сектора Газа продовжуються. Вже загинуло семеро українців. Речник МЗС Україні Олег Ніколенко розповів, що понад тисяча українців звернулися за допомогою у виїзді з Ізраїлю. За його словами, на 14 жовтня заплановано перший евакуаційний рейс до Румунії.

Окрім того близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази.