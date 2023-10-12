Хірург розповів, які пластичні операції зробила поп-зірка Мадонна

Ботокс, філери, корекція повік: співачка Мадонна останнім часом дуже змінилася.

65-річна зірка Мадонна нара зі готується до світового туру. Раніше вона відклала безліч концертів через перебування у відділенні інтенсивної терапії. А на вихідних вона поділилася новим відео, яке викликало серйозне занепокоєння серед її шанувальників. Пластичний хірург Баррі Вайнтрауб розкрив, які зміни і методи лікування могла пройти поп-ікона Мадонна за ці роки. Про це лікар розповів в інтерв'ю MailOnline.

Хірург, дивлячись на фотографії співачки, коли вона була молодшою, ніж зараз, виявив щонайменше 12 різних змін.

Спочатку лікар вказав на підтяжку брів, зазначивши, що на останніх фотографіях її брови "вищі, ніж у 1986 році". Він також зазначив, що Мадонна втратила ямочки на щоках, імовірно, через філери, зробила корекцію повік, щоб надати їм молодшого вигляду.

Потім він припустив, що Мадонні, ймовірно, нанесли ботокс навколо очей і на лоб, бо вони стали гладкими і без зморщок, а знаменита родимка співачки над губою тепер набагато більш тьмяна, ніж раніше.

На думку пластичного хірурга, Медж зробила принаймні одну пластику носа. Він зазначив, що на проаналізованому ним знімку 1986 року "кінчик носа притуплений, а ніздрі не вигнуті". Потім він сказав: "Але тепер ніс став більш загостреним. І якщо придивитися, то ліва ніздря теж трохи вища за праву".

Лікар припустив, що крім ботокса їй робили повторні ін'єкції філерів і жиру, тому що її вилиці стали "набагато, набагато повнішими". Це — результат "ін'єкцій жиру або наповнювачів".

Потім лікар сказав, що губи Мадонни "ненормальні" і зовсім не схожі на губи, які у неї були у 80-х, і, можливо, їй також додали наповнювач у лінію підборіддя. Потім він висловив припущення, що поп-діва зробила підтяжку шиї та лазерне шліфування.

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, як Мадонна отримала своє прізвисько "Медж". Мадонна не стала королевою поп-музики відразу. За кілька десятиліть вона заслужила це звання завдяки наполегливій праці, хорошій музиці та безлічі спірних моментів.