Камалія похвалилася врожаєм зі свого саду і розповіла про користь глоду (відео)

Співачка Камалія зазначила, що ці ягоди дуже корисні для здоров'я, а особливо для серця.

Українська співачка, заслужена артистка України, переможниця 14-го конкурсу краси "Місіс Світу" Камалія похизувалася незвичайними ягодами, які ростуть у її саду. Відповідне відео виконавиця опублікувала в Instagram.

У ролику артистка показала, як на великому дереві ростуть плоди глоду. Камалія розповіла, що ці ягоди дуже корисні для здоров'я, а особливо для серця. Вона зазначила, що вживати їх потрібно у свіжому вигляді, а не у вигляді спиртових настоянок, інакше не буде користі.

"Друзі, яка щедра українська осінь! Це в мене глід! Росте в моєму саду. Він дуже корисний для серця, дуже смачний. Ось такі маленькі ягоди, як яблучка, дуже солодкі. Допомагає глід серцю, коли його їси ось так у свіжому вигляді", — поділилася Камалія.

У коментарях фани артистки написали чимало компліментів виконавиці та підтвердили користь глоду:

"Камалія, Ви, така гарна, обожнюю Вас, спасибі, що підтримуєте Україну, і нас простих Українців";

"Камалія!!! Ти чудова, чарівна, неймовірна, ти крута!!!!";

"Камалія, ви чарівна";

"Наша україночка";

"Яка ж ви красуня";

"Такий самий урожай, насолоджуюся хорошим цього року";

"Так, глід смачний і корисний";

"Камалія, ви гарненька, смачненька, в жодному разі не худніть, спасибі за допомогу нашим воїнам";

"У Ваших долонях плоди з трьома кісточками. Вони корисні, так. Але для серця найбільш корисні саме дрібні плоди з однією кісточкою".

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що Камалія привітала дочок із першим ювілеєм. Артистка зізналася, що плани на святкування через війну змінилися.