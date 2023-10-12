Із чим поєднувати кардиган восени 2023: п'ять модних ідей на щодень

Кардиган — такий же незамінний атрибут осені, як шапка, шарф або пальто.

Теплий затишний кардиган — незамінна річ восени з її непередбачуваною погодою. Він так само добре зігріває взимку, стаючи частиною багатошарового ансамблю. Найчастіше їх носять із джинсами або штанами, проте це — лише мізерна частина ансамблів, які можна створити з цим предметом гардероба. Із чим поєднувати кардиган, розповіли експерти ресурсу Who What Wear. Будь-який із цих прикладів можна взяти на озброєння, щоб завжди мати стильний і доречний вигляд, а також не замерзнути.

Кардиган і строгі штани

Такий варіант ідеально підходить для роботи в офісі, а також для походу на зустріч із друзями та партнерами. Під кардиган можна підібрати базову блузу, сорочку або футболку, а образ вдало завершать як туфлі на шпильці, так і прості балетки.

Фото: @SARAHLOUISEBLYTHE

Кардиган і сині джинси

Поєднання кардигану і джинсів — це позачасова класика. Скінні, широкі, по фігурі джинси мають чудовий вигляд з кардиганом. Причому можна вибрати як об'ємний кардиган, так і з більш тонких тканин, щоб врівноважити верх і низ.

Фото: @LENAFARL

Кардиган і шовкові штани

Щоб зробити свій образ ще більш вишуканим, зверніть увагу на високі тканини. Поєднуйте свій улюблений в'язаний кардиган зі штанами з шовку чи атласу. Це новий тренд, проте останнім часом він набирає все більшої популярності.

Фото: @MARINA_TORRES

Кардиган і спідниця-максі

Бажаючи відчути моду, приміряйте свій образ зі спідницею максі, щоб відповідати одній з головних тенденцій сезону. Спідниця може бути як з легких тканин, так і більш щільна.

Фото: @MODESTMIRA_

Кардиган і легкі штани

Кардигани можна легко застебнути до кінця і носити, як топ, одягнувши їх під легкі штани. Такий варіант підходить для теплих осінніх днів.

Фото: @FEMMEBLK

Раніше Фокус писав, із чим носити джинси скінні восени 2023 року.