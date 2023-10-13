"Сонечко" Джессіка Сміт із популярного серіалу "Телепузики" скоро стане мамою (фото)

Її шанувальники в коментарях до допису жартома зазначили, що тепер у актриси буде "власне сонечко".

Британська актриса 27-річна Джессіка Сміт, яка зіграла дитину-сонечко в "Телепузиках", оголосила, що вагітна первістком. Про це актриса написала в Instagram.

Сміт, яка виконувала роль у шоу з 1997 по 2001 рік, 10 жовтня поділилася цією новиною і опублікувала в соціальній мережі знімок УЗД. Її шанувальники в коментарях до допису жартома зазначили, що тепер у актриси буде "власне сонечко".

Цікаво, що вона знімалася в "Телепузиках", коли їй було всього 9 місяців, а весь знімальний процес зайняв лише 20 хвилин.

Фото: instagram.com/j.smith_1995

Серіал "Телепузики"

"Телепузики" — британський дитячий серіал виробництва BBC. Автори ідеї — Енн Вуд і Енді Девенпорт. Прем'єра серіалу відбулася 31 березня 1997 року. Герої серіалу "телепузики" — людиноподібні плюшеві істоти з антенами на головах і телеекранами на животі: Тінкі Вінкі, Діпсі, Лаа-Лаа і По. Показ завершився 5 січня 2001 року, загалом було показано 365 серій. Серіал 58 разів перевипускався на відео, а пізніше — на DVD.

Після завершення оригінального шоу 2001 року, 2014 року на CBeebies у Великій Британії відбулася прем'єра перезапуску з новою дитиною-сонцем у головній ролі. Серіал завершився в серпні 2018 року після 120 серій.

7 січня 2014 року на YouTube з'явилася офіційна сторінка цього серіалу, де з 2015 року демонструються нові серії.

Нагадаємо, 10 жовтня Фокус писав про те, що Лілія Ребрик чекає на третю дитину. Відома українська телеведуча Лілія Ребрик повідомила, що вагітна втретє.